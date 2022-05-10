После установки нового обновления создать учётную запись на игровых приставках будет невозможно, а значит и покупать игры не выйдет

Представьте себе ситуацию: вы глава компании, выпускающей электронику. Пусть это будут смартфоны. Вам удалось создать настоящий блокбастер, который покупают даже спустя несколько лет после релиза. Пока конкуренты горько плачут, рассматривая отчёты о вышей прибыли за квартал, вы уже несколько месяцев находитесь в депрессии. Как оказалось, продажи старых смартфонов негативно влияют на новую серию. Вы уже и остановили производство, и рассказали о преимуществах новинок, но пользователи не только не отказываются от старых аппаратов, но и активно перепродают их на вторичном рынке, что бьёт по продажам недорогих серий смартфонов. Недолго думая, вы решаете, что нужно просто испортить старые мобильные телефоны, сделав их обслуживание дорогостоящим, а использование некомфортным. Никого не напоминает? Да, именно так работает Apple. Как оказалось, Тим Кук не единственный человек на планете, к которому приходят гениальные идеи.

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Война Sony против владельцев игровых приставок PlayStation 3 и PS Vita идёт уже второй год. Вначале японская корпорация сделала недоступной оплату при помощи пластиковых карт (прямо как с антироссийскими санкциями). К счастью, далеко не все способы были заблокированы, а владельцы консолей легко перешли к пополнению внутреннего счёта на PlayStation Network. Это до сих пор позволяло покупать нужный контент, включая игры и дополнения. На первый взгляд логику в подобных поступках найти сложно, но у руководства Sony на этот счёт есть свой взгляд. Всё просто, там уверены, что усложнив жизнь владельцам старых консолей, можно вынудить геймеров купить игровую приставку нового поколения. Как видите, наследие Тима Кука продолжает шагать по миру, ну а сегодня борьба с владельцами PlayStation 3 и PS Vita достигла своего апогея.

Сообщается о выходе очередного обновления для старых консолей. В описании указано, что патч позволит увеличить стабильность работы приставки, а также направлен на повышение производительности. Нам неизвестно, насколько процентов PlayStation 3 стала быстрее, но всем владельцам консоли мы настоятельно не рекомендуем ничего обновлять. Дело в том, что внутри содержится патч, полностью блокирующий создание новых учётных записей и вносящий целый ряд правок в этот параметр. Мало того, после применения изменений, вам придётся использовать исключительно двухфакторную аутентификацию.

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Несложно догадаться, что патч напрямую блокирует возможность продажи игровых приставок PlayStation 3 и PS Vita. Во многих случаях старый владелец удаляет из консоли свои учётные данные, а покупатель создаёт новые. Если вы установите финальное обновление, то с продажей будет туго. Любители экспериментов пишут, что лазейка всё ещё есть. Так, если вы создадите учётную запись на официальном сайте PlayStation Network, то сможете войти в неё на старых консолях. Точно также дела обстоят и в случае генерации новой учётки на приставках новых поколений (PlayStation 4 и PlayStation 5). Что до двухфакторной аутентификации, то она также усложнит задачу при продаже вашей консоли. Если вы продаёте PlayStation 3 вместе с учётной записью (а так делают многие, ведь это позволяет выгодно реализовать ещё и игры), то придётся сменить и номер телефона, ведь именно к нему привязана двухфакторная аутентификация. Мы не будем вам объяснять, сколько сложностей несёт смена мобильного номера для современного человека. Можно попытаться отвязать номер от консоли, но всё это занимает время и жутко усложняет процесс продажи.