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Бюджетная Radeon RX 6400 vs GeForce GTX 1050 Ti – на что способна новая видеокарта AMD в тесте Bk
При определённых условиях новинка на 50% обходит более старую видеокарту NVIDIA, но есть нюанс
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Многие эксперты не устают ругать AMD за отвратительную ценовую политику. Увы, но после того, как Лиза Су вытащила компанию со дна, мы убедились, что никто не станет продавать видеокарты дешевле конкурентов. Проще говоря, стоимость графических чипов растёт, но останавливать этот процесс уже никто не будет, ведь это как минимум невыгодно. Пожалуй, самой скандальной видеокартой первой половины 2022 года стала Radeon RX 6500 ХТ. Инженеры AMD перестарались, отключая части графического чипа, что превратило видеокарту в жалкое подобие, получившее 64-битную шину и 4 Гб видеопамяти. Негатив от этого ещё долго будет витать по просторам интернета, ведь несмотря на весьма скромные характеристики цена на видеокарту была установлена на отметку в 200 долларов.

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Когда казалось, что ниже падать просто некуда, в продажу поступила ещё более урезанная Radeon RX 6400 за 160 долларов. Мы даже не будем писать о том, насколько графический чип выглядит ужасно. И всё же, видеокарта доступна, мы несколько раз видели её в рознице, а значит кто-то её всё же купит. Поскольку понять истинный потенциал такой видеокарты только по количеству потоковых процессоров сложно, мы предлагаем оценить её производительность в тесте, проведённом командой Benchmark. В качестве конкурентки была выбрана старушка GeForce GTX 1050 Ti, за которой давно закрепилась слава одного из самых бюджетных игровых решений. Давайте посмотрим таблицу ниже и попытаемся сделать выводы.

Прежде всего нужно всё же согласиться, что GeForce GTX 1050 Ti намного медленнее новой Radeon RX 6400. Как бы ни была плоха супербюджетная видеокарта AMD, но она как минимум на 50% быстрее, а значит остаётся только сравнить ценники. Мы не нашли в Ситилинк ни одной Radeon RX 6400, а вот более быстрая Radeon RX 6500 ХТ там есть. Получается, что GeForce GTX 1050 Ti стоит 25 500, тогда как даже более мощная Radeon RX 6500 ХТ уже продаётся за 31 000 рублей. Будет логичным предположить, что Radeon RX 6400 окажется дешевле на пару тысяч, но даже за такую цену видеокарта AMD выглядит намного интереснее.

Да, красные перегнули палку, сэкономив на видеопамяти. Нужно было бы установить 6 Гб памяти и 96-битную шину, что позволило бы получить нечто напоминающее игровую видеокарту. Сейчас же Radeon RX 6400 годится только для нетребовательных сборок, а владельцы вынуждены будут довольствоваться средневысокими настройками графики в разрешении 1080р. А вообще есть весьма пикантный нюанс, который вдребезги разбивает все выводы. В данном тесте использовался процессор Core i9-12900K, а значит видеокарта Radeon RX 6400 работала с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. В то же время мы отсылаем вас к тесту, где сравнили более быструю Radeon RX 6500 ХТ при подключении с помощью интерфейса PCIe 3.0 и Radeon RX 6400, но по PCIe 4.0. Результаты удивляют, ведь в половине случаев вперёд выходит менее скоростная видеокарта.

Это очень важно, ведь многие наши читатели имеют материнскую плату без поддержки нового интерфейса. Таким образом приходится констатировать, что даже на процессоре Intel 10-го поколения вы не получите ожидаемой производительности. Учитывайте это при покупке видеокарты Radeon RX 6400.

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#видеокарты #geforce gtx 1050 ti #тесты #radeon rx 6400
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