Цены медленно, но уверенно снижаются

Прежде всего хотим поделиться с вами простой истиной, позволяющей сделать правильный выбор без дополнительных мучений: самая лучшая видеокарта та, на которую у вас хватает денег. Предположим, вы можете себе позволить только GeForce RTX 3060. Для кого-то такая видеокарта – это недостижимая мечта, тогда как для энтузиастов и продвинутых геймеров она никогда не станет желанной. Но бывает и так, что у вас есть 70 тысяч рублей, но вы начинаете страдать, прося у друзей и родственников лишних 30 000 на что-то более солидное. Не так важно, сколько вы в итоге решите добавить, но отдавать деньги придётся. Нам кажется, что выбирать видеокарту нужно в первую очередь исходя из размера кошелька, а только потом равняться на знакомых, у которых доходы могут быть в разы выше.

реклама

Если вы наскребли 125 тысяч, то лучшим выбором на 1 мая в магазине Ситилинк будет GeForce RTX 3070 Ti. Нет такой игры, в которой этот графический чип не способен обеспечивать вам стабильные 60 кадров в секунду в 2К. Если немного покопаться в настройках, то можно с лёгкостью запускать даже новые блокбастеры в 4К, но это уже детали. Самое главное – это огромный потенциал GeForce RTX 3070 Ti. Вам её хватит на три-четыре года, ну а если вы хотели одолжить 50 000 рублей на GeForce RTX 3080 Ti, то мы советуем вам повременить, ведь в таком случае нужно задуматься и о смене блока питания.

А вообще самой выгодной с точки зрения соотношения производительности и цены на 1 мая является GeForce RTX 3070. Сравните: старшая модель с приставкой «Ti» будет вам стоить на 35 тысяч рублей дороже, при этом разница в скорости между ними не такая уж и большая. Да, у GeForce RTX 3070 Ti больше видеопамяти, а сама память быстрее, но в большинстве случаев важен сам графический чип, а у GeForce RTX 3070 он один из самых скоростных на рынке.

Абсолютно невнятная цена на GeForce RTX 3060 Ti. Судя по всему, маркетологи, которым доверили заведовать ценовой политикой, вообще ни в чём не разбираются, а иначе как можно было на более медленную видеокарту установить такую высокую цену? Сама по себе GeForce RTX 3060 Ti имеет огромный потенциал, но именно её цена нам кажется неадекватной. Вообще есть только одна причина, из-за которой вы можете выбрать GeForce RTX 3060 Ti вместо GeForce RTX 3070. Это требования по питанию, ведь старший графический чип получил TDP 650 Вт, тогда как для GeForce RTX 3060 Ti будет достаточно блока питания на 550 Вт.

Говорят, что в последнее время майнеры поднимают головы, а добыча Эфира снова становится выгодной. Что же, мы не можем не предложить этим ребятам GeForce RTX 2060 SUPER. Основное преимущество здесь заключается в полном отсутствие блокировки хешрейта. Получается, что по чистой производительности карта медленнее всех участников нашего списка, а вот по прибыльности выходит на первое место. Подумайте об этом на досуге.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Обычно мы советовали нашим читателям обратить внимание на графический чип Radeon RX 6700 XT, но за прошедшую неделю геймеры раскупили все подобные видеокарты. Поскольку мы не можем оставить вас ни с чем, то в качестве менее дорогой замены остановимся на Radeon RX 6600 XT. Для разрешения 2К на максимальных настройках качества этой видеокарты будет недостаточно. Но путём снижения качества теней и других незначительных параметров можно добиться эффективной работы Radeon RX 6600 XT даже на таком высоком разрешении. Ну и учитывайте, что мы очень давно не видели эту видеокарту дешевле 70 000 рублей.