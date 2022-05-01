Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce RTX 3070 от 90 000р, а Radeon RX 6600 XT от 70 000р
Цены медленно, но уверенно снижаются
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Прежде всего хотим поделиться с вами простой истиной, позволяющей сделать правильный выбор без дополнительных мучений: самая лучшая видеокарта та, на которую у вас хватает денег. Предположим, вы можете себе позволить только GeForce RTX 3060. Для кого-то такая видеокарта – это недостижимая мечта, тогда как для энтузиастов и продвинутых геймеров она никогда не станет желанной. Но бывает и так, что у вас есть 70 тысяч рублей, но вы начинаете страдать, прося у друзей и родственников лишних 30 000 на что-то более солидное. Не так важно, сколько вы в итоге решите добавить, но отдавать деньги придётся. Нам кажется, что выбирать видеокарту нужно в первую очередь исходя из размера кошелька, а только потом равняться на знакомых, у которых доходы могут быть в разы выше.

реклама

Если вы наскребли 125 тысяч, то лучшим выбором на 1 мая в магазине Ситилинк будет GeForce RTX 3070 Ti. Нет такой игры, в которой этот графический чип не способен обеспечивать вам стабильные 60 кадров в секунду в 2К. Если немного покопаться в настройках, то можно с лёгкостью запускать даже новые блокбастеры в 4К, но это уже детали. Самое главное – это огромный потенциал GeForce RTX 3070 Ti. Вам её хватит на три-четыре года, ну а если вы хотели одолжить 50 000 рублей на GeForce RTX 3080 Ti, то мы советуем вам повременить, ведь в таком случае нужно задуматься и о смене блока питания.

А вообще самой выгодной с точки зрения соотношения производительности и цены на 1 мая является GeForce RTX 3070. Сравните: старшая модель с приставкой «Ti» будет вам стоить на 35 тысяч рублей дороже, при этом разница в скорости между ними не такая уж и большая. Да, у GeForce RTX 3070 Ti больше видеопамяти, а сама память быстрее, но в большинстве случаев важен сам графический чип, а у GeForce RTX 3070 он один из самых скоростных на рынке.

Абсолютно невнятная цена на GeForce RTX 3060 Ti. Судя по всему, маркетологи, которым доверили заведовать ценовой политикой, вообще ни в чём не разбираются, а иначе как можно было на более медленную видеокарту установить такую высокую цену? Сама по себе GeForce RTX 3060 Ti имеет огромный потенциал, но именно её цена нам кажется неадекватной. Вообще есть только одна причина, из-за которой вы можете выбрать GeForce RTX 3060 Ti вместо GeForce RTX 3070. Это требования по питанию, ведь старший графический чип получил TDP 650 Вт, тогда как для GeForce RTX 3060 Ti будет достаточно блока питания на 550 Вт.

Говорят, что в последнее время майнеры поднимают головы, а добыча Эфира снова становится выгодной. Что же, мы не можем не предложить этим ребятам GeForce RTX 2060 SUPER. Основное преимущество здесь заключается в полном отсутствие блокировки хешрейта. Получается, что по чистой производительности карта медленнее всех участников нашего списка, а вот по прибыльности выходит на первое место. Подумайте об этом на досуге.

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Обычно мы советовали нашим читателям обратить внимание на графический чип Radeon RX 6700 XT, но за прошедшую неделю геймеры раскупили все подобные видеокарты. Поскольку мы не можем оставить вас ни с чем, то в качестве менее дорогой замены остановимся на Radeon RX 6600 XT. Для разрешения 2К на максимальных настройках качества этой видеокарты будет недостаточно. Но путём снижения качества теней и других незначительных параметров можно добиться эффективной работы Radeon RX 6600 XT даже на таком высоком разрешении. Ну и учитывайте, что мы очень давно не видели эту видеокарту дешевле 70 000 рублей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #скидки #geforce rtx 3070 #radeon rx 6600 xt
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Вычислительная производительность графического процессора AMD Navi 31 может достигнуть 92 Тфлопс
Intel Arc Pro A40M станет ещё одной видеокартой для мобильных рабочих станций
Канадский магазин подтвердил эталонный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
27
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
20
В РФ создадут закон о конфискации криптовалют, а биржи обяжут раскрыть данные кошельков россиян
12
Блогер купил 14 компьютеров за 36 000р – что можно найти в старых офисных ПК в 2022 году
16
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
9
Отечественный аналог Play Market установили 100 тысяч пользователей за неделю
2
Твит Илона Маска про Coca-Cola и кокаин стал вторым по популярности в мире
15
Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
14
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
62
Линейка СЖО TEAMGROUP SIREN пополнилась моделью с 360-мм радиатором
+
Биткоин продолжает дешеветь, а эксперты Cryptonews ожидают падения ниже $30 000 и прихода криптозимы
5
В Госдуму РФ внесен законопроект "о майнинге"
13
Sony против геймеров – объединение тарифов PS Plus и PS Now блокируется с целью увеличить прибыль
+
Science: Результаты исследований более, чем 18 тысяч собак показали, что порода собаки не определяет ее поведение
5
Башенный кулер с картонным вентилятором протестировали на современных процессорах Intel
8
Hardwaretimes: графические процессоры Radeon RX 6000 вернулись к рекомендованным ценам, RTX 3000 на очереди
11
В Сеть утекла запись геймплея многострадальной Skull & Bones — игроки увидели в ней очередную Assassin’s Creed
+
Бюджетные игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600G стоит всего 23 000р
7
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
411
Русские "боевые дельфины" надежно прикрывают Севастополь, заявил американский журналист
18

Популярные статьи

Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
20
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
9
Ускоряем SATA SSD от Samsung с помощью технологии Samsung Rapid
2

Сейчас обсуждают

ахахах
01:39
по Карпатам будут резать или по Ла-Маншу
Для игры Heroes of Might and Magic III создали карту Украины
quid irrumabo
01:34
Будь гордым и мужественным - не проси, а приказывай!)
Видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce RTX 3070 от 90 000р, а Radeon RX 6600 XT от 70 000р
Александр Еремеев
01:31
А если одну штуку покупать то какая цена будет?
Hardwaretimes: графические процессоры Radeon RX 6000 вернулись к рекомендованным ценам, RTX 3000 на очереди
Патрон П
01:27
У нас можно уже не исполнять рекомендации вендоров по тому или иному ценообразованию. Просто Х2 ставишь и все
Hardwaretimes: графические процессоры Radeon RX 6000 вернулись к рекомендованным ценам, RTX 3000 на очереди
Василий Сорокин
01:27
От кого прилетела бы? ТЫ давай нубилойдище ничтожное ответь или сольешься? ты вообще хотя бы понимаешь что сейчас происходит? Если как ты чмо ничтожное выражаешься что Россия уничтожает Украину то поч...
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
Патрон П
01:25
Вот она родная. Я ждал статеечку про видеокарточки)
Видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce RTX 3070 от 90 000р, а Radeon RX 6600 XT от 70 000р
quid irrumabo
01:23
Свободу шашлыкбеку!
Ускоряем SATA SSD от Samsung с помощью технологии Samsung Rapid
Sergiu Bunacalea
01:15
Составит конкуренцию 3090ti? Карты АМД не могут составить конкуренции 3070, не говоря о топе Nvidia: https://forums.overclockers.ru/download/file.php?id=249524&mode=view https://forums.overclockers.ru...
Канадский магазин подтвердил эталонный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT
Никита Лятифов
01:15
На офф. сайте же AMD. https://www.amd.com/en/direct-buy/ru
Hardwaretimes: графические процессоры Radeon RX 6000 вернулись к рекомендованным ценам, RTX 3000 на очереди
Alex23
01:13
эта 3070 от палит говеная, горячая еще и бэкплейт пластмасса
Видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce RTX 3070 от 90 000р, а Radeon RX 6600 XT от 70 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем