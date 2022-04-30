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Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
А вот Radeon RX 6900 XT за месяц подешевела на 31 тысячу рублей
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RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Многие наши читатели сетуют на то, что видеокарты в российской рознице совсем не дешевеют. Стоит признать, что процесс идёт слишком медленно, но на фоне санкций ситуация не кажется такой уж и плохой. Теоретически, ввоз видеокарт вообще должен быть заблокирован, вот только ничего подобного не происходит, а значит медленно, но верно видеокарты возвращаются на полки несмотря на желание производителей. Ясно, что дополнительный участник в цепочке поставок ощутимо влияет на конечную стоимость, именно поэтому российские геймеры ещё долго не увидят видеокарты по близким к рекомендованным ценам. И всё же, сказать, что вообще ничего не происходит, будет неверным.

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Прежде всего мы предлагаем вам взглянуть на то, сколько 29 марта стоили флагманы в магазине Ситилинк. Запомнили? Ну тогда рассмотрим предложения от 30 апреля, а по каждому пункту сделаем выводы.

Сегодня за GeForce RTX 3090 просят 256 тысяч рублей. Мы бы не стали говорить, что это дёшево, но ведь речь идёт о самом быстром пользовательском графическом чипе на планете. Нет ничего удивительного в том, что за эксклюзивность нужно платить. С нашей точки зрения эта видеокарта переоценена, ведь по соотношению цены и производительности она уступает всей линейке текущего поколения NVIDIA. И всё же, если у вас в шкафчике завалялись 256 тысяч рублей, которые просто некуда деть, то смело берите GeForce RTX 3090. Если сравнивать с ценами от 29 марта, то можно увидеть, что скидка за это время составила около 50 000 рублей. Маловато. Предлагаем подождать ещё пару месяцев. Такими темпами к июлю GeForce RTX 3090 будет стоить дешевле 200 000 рублей.  

Следом на очереди GeForce RTX 3080 Ti. Нам эта видеокарта кажется более сбалансированной, поскольку в реальных играх почти не уступает флагману по количеству кадров в секунду, но стоит намного дешевле. Учитывайте, что GeForce RTX 3080 Ti ещё и гораздо холоднее, а проблемы с перегревом видеопамяти у неё просто нет. Всё это позволяет говорить о том, что для разумных геймеров GeForce RTX 3080 Ti является более выгодной. Даже если у вас много денег, то мы бы советовали как следует задуматься. Возвращаясь к ценам от 29 марта: как видите за месяц цена упала на 48 тысяч рублей.  

На очереди Radeon RX 6900 XT. Видеокарта уступает двум вышеуказанным графическим чипам NVIDIA в большинстве игр, но реальный разрыв не превышает 5%, а значит при использовании менее скоростного процессора или оперативной памяти с высокими таймингами даже с GeForce RTX 3090 можно оказаться позади. В любом случае, если вас не волнует разница в 5 fps, то смело берите Radeon RX 6900 XT. А вот по сравнению со стоимостью на конец марта снижение цены составило всего 31 тысячу рублей.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
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GeForce RTX 3080 остаётся жутко дорогой. Ну а спустя месяц скидка составила всего 14 тысяч рублей. Это немного, но в продаже есть эталонная модель производства GIGABYTE. И вот она уже стоит на 30 тысяч дешевле. Как вы могли заметить, скидки есть, но в некоторых случаях они разочаровывают. Чем дороже видеокарта, тем выше скидка, ну а большинство моделей GeForce RTX 3080 и вовсе за месяц скинули до 15 тысяч. Нам кажется, что на выручку должен прийти параллельный импорт. Если поставки стабилизируются, то мы увидим боле ощутимое падение цен. Вот только есть все основания полагать, что это случится не раньше осени, а значит страдать геймерам ещё долго.

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#видеокарты #скидки
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