Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Флагманы NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 со скидкой до 300 000 р
Вполне возможно, что вскоре цены снова пойдут вниз
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Есть мнение, что можно бесконечно долго заниматься созерцанием трёх вещей: горящего огня, бегущей воды и того, как работает другой человек. Мы категорически не согласны с подобным утверждением и предлагаем добавить туда ещё один пункт в виде вращающихся кулеров на дорогой флагманской видеокарте. Только не говорите, что отказались бы от старой доброй GeForce RTX 3090, которая днём согревала бы вашу квартиру, а вечером освещала её благодаря продуманной светодиодной подсветке. Но хватит фантазировать, ведь сегодня мы хотим рассказать вам об очередном ценопаде в магазине Ситилинк.

реклама

Как вы поняли, самой желанной видеокартой для всех нормальных геймеров является GeForce RTX 3090. Вообще с ней не всё так просто, ведь большинство компьютеров её даже не смогут запустить из-за маломощного блока питания. Эх, если бы это была наша единственная проблема. Итак, ещё пару недель назад флагман производства ASUS продавался немного дороже 600 тысяч рублей, с 29 марта его можно купить со скидкой в 300 тысяч. Это рекорд, а заодно лучшая цена на топовый графический чип на рынке.

Никто не сказал, что мы считаем GeForce RTX 3090 оптимальной видеокартой. На самом деле мы бы предпочли GeForce RTX 3080 Ti, поскольку она стоит на 85 тысяч дешевле, а в большинстве сценариев отстаёт от старшей модели на считанные проценты. Пожалуй, разрыв будет сильно заметен только в обработке видео, но ведь мы обсуждаем игры, а значит нет никаких причин переплачивать на пустом месте.

Вообще всегда есть возможность хотя бы немного сэкономить. Без компромиссов здесь не обойтись, но где вы вообще видели бесплатный сыр? Так вот, Radeon RX 6900 XT кажется нам идеальным кандидатом на роль оптимальной флагманской видеокарты. Логика здесь следующая: отставание от предыдущих моделей в играх минимально, при этом цена ощутимо меньше. Если вас не смущает посредственная работа в трассировке лучей, то даже нечего думать, ведь Radeon RX 6900 XT на целых 35 тысяч выгоднее GeForce RTX 3080 Ti.

Для тех, кто не может прожить без волшебных лучиков, есть GeForce RTX 3080. Она немного дешевле, а в трассировке творит настоящие чудеса. К сожалению, в большинстве игр вы вообще не заметите никаких лучей, но самовнушение порой творит настоящие чудеса. В данном случае видеокарта производства Palit получила ощутимую скидку в размере 140 тысяч рублей, поэтому может стать неплохим подарком для любого геймера.

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Раз уж мы сегодня говорим о флагманах, то последней видеокартой, претендующей на эту роль, является GeForce RTX 3070 Ti. Всё остальное имеет массу компромиссов, а здесь чистая мощь и суперскоростная память GDDR6X. Нужно признать, что NVIDIA немного пожадничала, ведь покупать флагман на вырост с 8 Гб видеопамяти в 2022 году немного странно, но пока GeForce RTX 3070 Ti тянет все игры даже в 4К, поэтому берите не задумываясь. Если сравнивать данный графический чип с GeForce RTX 3090, то отставание в реальных играх не превысит 20%, при этом цена больше чем в 2 раза ниже. Вот вам и чудеса математики.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #скидки #geforce rtx 3090
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Новая GeForce RTX 3050 за 65 000р vs GeForce GTX 1080 Ti с Авито – лучший выбор по тестам TG
Asus с апреля снижает цены на видеокарты до 25%
Цены на видеокарты в Европе снизились на 25% в марте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
41
66 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 13 за 1 квартал 2022 года
6
В 4K разрешении GeForce RTX 3090 Ti может быть на 10% быстрее базовой версии видеокарты
+
Не отличить от реальности: энтузиаст показал, на что способен движок Unreal Engine 5
16
Core i7-7700K vs Pentium G7400 – на что способен старый флагман в 2022 году по тестам TG
18
В Сети появилась информация о четырёх уровнях подписки конкурента Game Pass от Sony
2
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
191
Киты продолжают скупать Эфир, а на счетах у нескольких держателей сосредоточены 23.7% всех монет
+
Вышла ультра реалистичная сцена на Unreal Engine 5
14
В РФ приостановили сертификацию ПО Oracle, Microsoft и IBM – чем это грозит российскому бизнесу
10
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
264
Россияне начали использовать VPN-сервисы чаще на 11 тысяч процентов
13
AMD активно нанимает специалистов по Linux
2
NASA приступило к разработке новой космической обсерватории SPHEREx
+
Ghostwire Tokyo продемонстрировала очень слабый старт в Steam
3
Новая ракета Хвасон-17 из КНДР пролетела более 1100 км за 71 минуту по баллистической траектории
24
В Phison считают, что с SSD нового поколения придётся задуматься об активном охлаждении
11
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
213
Авторы «рогалика» Loop Hero разрешили скачивать их игру с «торрентов»
21
Учёные ответили на вопрос, почему ВИЧ остается в организме человека, несмотря на эффективную терапию
1

Популярные статьи

Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
7
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
1
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
7
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

CrtkR
01:29
С точки зрения секьюрности, одно предложение лучшего другого, лол)
НИИ «Восход» заявил о гарантии выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов с целью обеспечения их бесперебойной работы
EjikVtumane
01:26
Завтра скажут,что надо сэкономить на отоплении и согреваться ебя друг друга в жопы,а тут ты со своей фразой....
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Tac Toc
01:26
Вам не хватает внимания? Вы хотите драться с мужественными татуированными мужчинами?
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
ахахах
01:25
Индия+Китай-это полпланеты населения,в азии весь рынок щас,а не в европах и америках
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
EjikVtumane
01:22
А ты глаза протри.У меня Z на аватарке в какие цвета раскрашена?Конеш я тролль))Троллю путлерастов йэбучих.
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Mr. Night
01:21
Ничего против не имею, особенно в условиях временных трудностей.
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Tac Toc
01:20
OK! Так ты тролль!
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Tac Toc
01:19
Я никогда не хотел, чтобы Франция вмешивалась в дела Ливии. Во Франции прошли демонстрации против французского участия. Я не буду скрывать. Между тем, вы ратуете за незаконную и нелегитимную войну в У...
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
EjikVtumane
01:19
Не хочу сдохнуть за бредовые идеи бункерного фюрера.
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
mishika
01:18
Да что ж вы с этим Китаем бегаете, как со списанной торбой? Не станут китайцы уничтожать свою экономику сейчас вторжением в Тайвань, ставя крест на технологиях и партнерских отношениях с западом, вдох...
Asus с апреля снижает цены на видеокарты до 25%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем