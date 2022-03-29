Вполне возможно, что вскоре цены снова пойдут вниз

Есть мнение, что можно бесконечно долго заниматься созерцанием трёх вещей: горящего огня, бегущей воды и того, как работает другой человек. Мы категорически не согласны с подобным утверждением и предлагаем добавить туда ещё один пункт в виде вращающихся кулеров на дорогой флагманской видеокарте. Только не говорите, что отказались бы от старой доброй GeForce RTX 3090, которая днём согревала бы вашу квартиру, а вечером освещала её благодаря продуманной светодиодной подсветке. Но хватит фантазировать, ведь сегодня мы хотим рассказать вам об очередном ценопаде в магазине Ситилинк.

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Как вы поняли, самой желанной видеокартой для всех нормальных геймеров является GeForce RTX 3090. Вообще с ней не всё так просто, ведь большинство компьютеров её даже не смогут запустить из-за маломощного блока питания. Эх, если бы это была наша единственная проблема. Итак, ещё пару недель назад флагман производства ASUS продавался немного дороже 600 тысяч рублей, с 29 марта его можно купить со скидкой в 300 тысяч. Это рекорд, а заодно лучшая цена на топовый графический чип на рынке.

Никто не сказал, что мы считаем GeForce RTX 3090 оптимальной видеокартой. На самом деле мы бы предпочли GeForce RTX 3080 Ti, поскольку она стоит на 85 тысяч дешевле, а в большинстве сценариев отстаёт от старшей модели на считанные проценты. Пожалуй, разрыв будет сильно заметен только в обработке видео, но ведь мы обсуждаем игры, а значит нет никаких причин переплачивать на пустом месте.

Вообще всегда есть возможность хотя бы немного сэкономить. Без компромиссов здесь не обойтись, но где вы вообще видели бесплатный сыр? Так вот, Radeon RX 6900 XT кажется нам идеальным кандидатом на роль оптимальной флагманской видеокарты. Логика здесь следующая: отставание от предыдущих моделей в играх минимально, при этом цена ощутимо меньше. Если вас не смущает посредственная работа в трассировке лучей, то даже нечего думать, ведь Radeon RX 6900 XT на целых 35 тысяч выгоднее GeForce RTX 3080 Ti.

Для тех, кто не может прожить без волшебных лучиков, есть GeForce RTX 3080. Она немного дешевле, а в трассировке творит настоящие чудеса. К сожалению, в большинстве игр вы вообще не заметите никаких лучей, но самовнушение порой творит настоящие чудеса. В данном случае видеокарта производства Palit получила ощутимую скидку в размере 140 тысяч рублей, поэтому может стать неплохим подарком для любого геймера.

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Раз уж мы сегодня говорим о флагманах, то последней видеокартой, претендующей на эту роль, является GeForce RTX 3070 Ti. Всё остальное имеет массу компромиссов, а здесь чистая мощь и суперскоростная память GDDR6X. Нужно признать, что NVIDIA немного пожадничала, ведь покупать флагман на вырост с 8 Гб видеопамяти в 2022 году немного странно, но пока GeForce RTX 3070 Ti тянет все игры даже в 4К, поэтому берите не задумываясь. Если сравнивать данный графический чип с GeForce RTX 3090, то отставание в реальных играх не превысит 20%, при этом цена больше чем в 2 раза ниже. Вот вам и чудеса математики.