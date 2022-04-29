А в это время Киты продолжают накапливать Биткоины на своих кошельках

Если бы мы с вами знали точный курс Биткоина на неделю вперёд, то уже лежали бы на горячем песке на одном из райских островов в океане. Увы, но цена криптовалюты формируется исходя из тысяч факторов, каждый из которых может стать решающим в тот или иной момент. Именно поэтому если эксперты и делают какие-то выводы, то они далеко не всегда верны, ведь прежде всего эти ребята учитывают прошлый опыт. Вот только никто не сказал, что завтра будет точно так же, как было месяц назад, даже если все предпосылки сходятся. Это как прогноз погоды, который составляет компьютер. В машину вбивают многочисленные данные за десятки лет, что позволяет сделать относительно точный прогноз. Но бывает и так, что вместо заявленной ясной погоды нас ожидает сильный дождь с градом.

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И всё же, есть определённые факторы, к которым приковано повышенное внимание. Одним из индикаторов цены Биткоина является поведение Китов. Как сообщается, крупная рыба продолжает наращивать свои запасы, а количество монет на кошельках миллиардеров (свыше 1000 монет на каждом) достигло рекордного уровня, который ранее фиксировался в сентябре 2021 года. Что интересно, после этого цифровое золото сильно подорожало, а эксперта справедливо полагают, что нечто подобное может случиться и на этот раз.

В то же время сегодня рынок криптовалют немного другой, ведь тогда речь шла о незначительной корректировке, тогда как в последние месяцы мы всё чаще слышим о наступлении криптозимы. Аналитики полагают, что текущее обрушение – это ещё не конец. Прежде всего Биткоин достигнет отметки в 38 000 долларов. После этого протестирует 35 000 долларов, открывая путь на дно. Аналитики не отрицают, что крупные держатели попытаются удержать криптовалюту от резких падений. Именно с этой целью Киты не перестают инвестировать в цифровое золото, ну а медвежий тренд может сыграть на руку крупной рыбе, ведь в случае роста стоимости Биткоина есть шанс неплохо заработать.

Особенно опасной для рынка Биткоина остаётся монетарная политика ФРС США. Предполагается, что на фоне сокращения ВВП на 1.4% в первом квартале будут осуществляться попытки избежать затяжной рецессии, а значит есть все основания ожидать обвала фондового рынка. В последнее время криптовалюты коррелировали с показателем Nasdaq, а значит прогнозы пессимистов могут оправдаться. Проще говоря, достаточно Биткоину уйти ниже 30 000 долларов, и падение будет не остановить. Именно этот период будет называться криптозимой, а его длительность может измеряться годами.

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Неутешительные прогнозы звучат и по Эфиру. В ходе общего падения рынка криптовалют, Эфир может снизиться до 2500 долларов, а после уйти вниз вслед за Биткоином. В то же время в долгосрочной перспективе остаётся возможность удорожания Эфира. В первую очередь это связано с Бомбой сложности. Сегодня мы уже говорили на эту тему, поэтому кратко: постепенно уменьшение доходности майнинга приведёт к резкому исходу фермеров, но это также может послужить трамплинов для резкого роста курса Эфира. Чем меньше монет будут майнеры зарабатывать, тем дороже будет Эфир. Здесь уже не будет важно, сколько будет стоить Биткоин и наступит ли криптозима, ведь спрос рождает предложение.