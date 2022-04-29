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Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
Под удар попали не только родственники политиков, но и бизнесмена, а на очереди все жители РФ
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Вот уже несколько тысяч лет философы твердят нам о том, что все люди уникальны. Мы не будем спорить с великими, лишь подчеркнём, что любое событие порождает как минимум два мнения. Предположим, вы стали свидетелем того как мать оставляет сына без сладкого. Кто-то скажет, что таким образом она воспитывает непослушного отрока, который играл дома в мяч и разбил зеркало. Ну а другие обязательно расскажут нам о подавлении индивидуальности и насилии над ребёнком. В данном случае уже не так важно, кто прав, ведь обе стороны считают свою точку зрения единственно верной. Примерно такая же ситуация и с демократией. Есть люди, уверенные в том, что общемировые законы должны быть прозрачными и простыми. Если что-то нельзя всем, значит исключений быть не может, а нарушители должны быть привлечены к ответственности. В то время как другие полагают, что демократия пластична и должна служить интересам добра. Многие наши читатели не осознают простого факта: в США верят в свою правоту настолько сильно, что считают себя поборниками справедливости в мире. Вот только в какой-то момент там осознали, что международное право сильно ограничивает борьбу за правое дело, поэтому предпочитают использовать демократию как эффективный инструмент войны.

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Простой пример: когда политики одной из стран (или нескольких странах) ограничивают права целого народа, прикрываясь данными самими себе правами, то это уже не демократия. Когда там вводят санкции против обычных граждан, считая жителей Ирана или Южной Кореи людьми второго сорта, то это уже называется другим словом. В 20-м веке уже были борцы за правое дело, считающие себя выше других. Как вы знаете, для Европы это закончилось десятками миллионов жертв. Любители пластичной демократии нам возразят, но и они прекрасно понимают, что современное мироустройство трещит по швам. Мы уже писали о потерях российских миллиардеров. Нам неясно, на каком основании и в соответствие с какими нормами международного права всё это происходит, но есть небольшой нюанс. Так, западные демократы не только начали охоту за российскими миллиардерами, но и лишают активов их родственников.

Особенно активна в этом вопросе биржа Binance, с гордостью сообщившая о целой волне конфискаций у жён и детей тех или иных российских политиков и общественных деятелей. К примеру, был полностью заблокирован аккаунт дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (и всех его детей). Точно такая же судьба постигла криптовалюту Кирилла Малофеева, который является сыном бизнесмена Константина Малофеева. Кстати, жена Дмитрия Пескова (Татьяна Навка) и её дети в том же чёрном списке. Перечень далеко не полный, ведь многие пострадавшие стараются не афишировать происходящее. На самом деле здесь мы видим прямое нарушение всех прав собственности, на которых держится западная демократия.

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Вы удивитесь, но представители биржи Binance даже хвастаются скоростью принятия решений. Там уверяют, что смогли препятствовать совершению финансовых преступлений. Звучит странно. Получается, что не ребята из Binance здесь преступники, а родственники российских политиков и бизнесменов. В данном случае мы можем посоветовать нашим читателям не пытаться спрятать свои деньги в западных финансовых структурах. Сегодня забирают накопления политиков и их жён, а завтра очередь дойдёт до всех граждан РФ. Кстати, это уже происходит, ведь тот же Binance объявил о блокировке всех кошельков, на которых находится больше, чем 10 000 долларов. Держателям дали срок в 90 дней, чтобы вывести деньги без последствий.

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#криптовалюты #санкции #binance
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