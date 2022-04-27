Альтернативных маршрутов поставок газа Болгария и Польша не имеют, а значит всё это похоже на странную закулисную игру на публику

Почти месяц Еврокомиссия занималась изучением предложений России по поводу перевода оплаты за газ в рубли. Подробной схемы в прессе нет, а вот примерное понимание алгоритма следующее: импортёр газа в одной из европейских стран открывает валютный счёт в евро или долларах в одном из российских банков, который не попал под западные санкции. Оплата туда производится в валюте, а после уже сам банк конвертирует доллары или евро в рубли. Оплата производится именно в национальной валюте РФ, после чего платёж считается завершённым. Кажется, что такая щадящая схема не должна навредить имиджу западных политиков, но нашлись и те, кто настроен категорически против подобных условий.

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Вчера мы приводили заявления представителя правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре, который в своём интервью отказался от закупок газа по новым условиям. Пётр Наимский был категоричен. Создаётся такое ощущение, что где-то под территорией Польши уже проложена труба прямо в США, откуда правительство гордой страны и намерено закачивать СПГ. Что же, пришло время, когда за резкие высказывания нужно платить, и на этот раз это не красивый речевой оборот.

После того как Польша ввела собственные санкции против энергетического сектора России, стало ясно, что покупать газ там никто не планирует. 26 апреля при национальном министерстве климата была сформирована антикризисная группа, которая должна найти новых партнёров для поставок газа взамен российскому. В связи с этим Газпром принял решение остановить поставки газа в Польшу. Напомним, речь идёт о газопроводе «Ямал-Европа». Первый контракт между странами был заключён ещё в 1996 году, а с тех пор несколько раз пересматривалась цена, с продлением соглашения. Действующий контракт истекает в 2022 году. Польша неоднократно заявляла, что ничего продлевать не будет. Было бы логичным предположить, что страна уже нашла замену, но пока дальше агрессивных заявлений дело не пошло. Судя по всему, Польша действительно перестанет покупать российский газ, вместо этого отбирая так называемый реверсный газ, как это делала ранее Украина. По факту этот всё тот же российский газ, но с наценкой, когда европейская фирма-прокладка будет зарабатывать миллионы долларов на обычных поляках, вынужденных платить за отопление больше из-за глупости принципиальности своего правительства.

Одновременно с этим поставки газа 27 апреля были прекращены в сторону Болгарии. Представители страны были более многословны. Там уверяют, что внимательно проанализировали предложения российской стороны и пришли к выводу, что новый порядок оплаты создаёт риски для Болгарии. «Булгаргаз» и Болгарский энергетический холдинг намерен мониторить ситуацию. В данном случае звучит формулировка «поставки приостановлены», что позволяет их в любой момент снова возобновить, а значит болгарская сторона решила не сжигать мосты. Вообще можно сделать вывод, что малые европейские страны опасаются негативной реакции своих американских покровителей. Проще говоря, никто не хочет быть первым, а значит все ждут, как поступит Германия, Франция и Италия. Именно от решения ключевых участников ЕС будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Пока всё очень туманно, ведь фактическое разрешение от Еврокомиссии есть, но смелости у глав Евросоюза пока нет. Никто не хочет расстраивать дядюшку Сэма первым.

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Эксперты отмечают, что даже если со следующего месяца вес ЕС откажется от российского газа и нефти, это не нанесёт ощутимого урона экономике РФ. Всё дело в том, что благодаря росту цен на энергоносители выручка России достигнет 200 миллиардов долларов, а вот что будет делать без газа Европа, большой вопрос.