Именно об этом сказал представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский

Одним из ключевых факторов, способствовавших росту курса рубля и возвращению его к досанкционным позициям, стало требование к Евросоюзу по переводу потребителей на оплату за газ в рублях. Решение вызвало неоднозначную реакцию, а первые дни почти все лидеры стран ЕС объявили о том, что не планируют идти на уступки России. Якобы, это будет способствовать процедуре обхода санкций, накачивая опальную страну деньгами. Отказать европейцам в логике нельзя, но и не замечать очевидного невозможно. Судя по всему, там и дальше планировали потреблять российских газ, а вот перечислять за него оплату хотели на заблокированные счета. Получалась смешная картина, когда РФ выполняла контрактные обязательства в полном объёме, но не получала за свой товар никаких денег. Первую часть апреля царило гробовое молчание. Европейские лидеры никак не могли прийти к общему знаменателю, и только в пятницу 22 апреля Еврокомиссия смогла прийти к выводу, что перевод на оплату в рублях не нарушает никаких ранее подписанных условий.

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Еврокомиссия подробно описала план действий, когда при определённых условиях можно получать нужное количество газа, при этом не расстраивая дядюшку Сэма. Якобы, никакого нарушения санкций подобный способ оплаты не несёт. С этой целью нужно открыть в российском банке долларовый счёт (или в евро), после чего перечислить туда всю сумму по задолженности или предоплате. Банк будет автоматически конвертировать доллары в рубли, проводя оплату в национальной валюте. Еврокомиссия уточняет, что для конечных потребителей ничего не изменится, но, похоже, правительство Польши имеет на этот счёт своё мнение.

По словам Петра Наимского, занимающего пост представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре, Россия не получит оплату за газ в рублях. Пётр был категоричен, уверяя журналистов в том, что Польша не пойдёт на поводу у России и просто откажется от газа. Политик заверил собравшихся в том, что правительство готово к любому развитию событий, вплоть до полного перекрытия газовой трубы. Других комментариев на этот счёт Пётр Наимский не давал, но мы это сделаем за него.

Информации о том, действительно ли Польша планирует отказаться от российского газа, или это очередная бравада на публику, у нас нет. Если предположить, что политик такого уровня просто не может вводить своих граждан в заблуждение, то нам кажется, что жителям Польши придётся туго. Так, 70% всего электричества в стране получается за счёт сжигания российского угля, а остальная часть – это поставки газа. Возобновляемые источники занимают крошечную долю, а говорить о них всерьёз мы не будем. Мало того, сегодня на Польшу полагаются страны Балтии. Там инвестируют 1.6 миллиарда евро в создание европейской энергосистемы и хотят перенаправить свои сети в сторону Польши. Проще говоря, поляки и дальше будут сжигать российский уголь, а полученное уже польское электричество начнёт поступать в Эстонию, Латвию и Литву как европейский продукт.

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Напомним, сроки по выплатам за российский газ в рублях истекают в конце апреля. Ранее правительство РФ озвучивало информацию о том, что все отказавшиеся от внесения денег за потреблённый газ, будут отключены от трубы. К счастью, на носу лето, поэтому если отказаться от кондиционеров, то до осени поляки смогут дожить. Или нет, ведь в стране несколько миллионов украинских беженцев, создающих дополнительное давление на экономику и местные энергосистемы.