Процессоры Intel ещё не вернулись к ценам на начало февраля, а вот AMD радует своими скидками

Курс рубля демонстрирует стабильную устойчивость наводя на мысли о том, что резких перепадов уже не будет. Это хорошо для экономики и зарплат обычных людей. Отдельные группы товаров ещё не вернулись в норму, но часто это связано с производителями, которые заявили о своём уходе из России, чем создали дефицит. В таком случае не удивительно, что оригинальные запчасти для автомобилей стоят дорого. И всё же, если вы решили собрать новый компьютер, то сегодня это можно сделать с огромной выгодой, ведь весь апрель мы были свидетелями прихода нескольких волн скидок.

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В данном материале поговорим о флагманах. Прежде всего мы рекомендуем не брать коробочные версии. Зачем платить на 5000 рублей больше за то, чем вы никогда не воспользуетесь? Согласитесь, если речь идёт о таком процессоре, как Core i5-10400, то в коробке есть смысл, ведь кроме самого камня там лежит ещё и оригинальный кулер. Ну а флагманы всегда поставляются без системы охлаждения. Именно поэтому давайте изучим только самые выгодные предложения на 26 апреля 2022 года.

Вы удивитесь, но мы снова начнём с Core i9-12900K. В начале апреля за флагман производства Intel просили 150 тысяч рублей, ну а сегодня элитный камень с огромным потенциалом можно взять за 77 тысяч рублей. Если вы хотите как следует поэкспериментировать с разгоном, то берите только жидкостную систему охлаждения. В случае, если вам достаточно существующего потенциала, возьмите просто качественный кулер.

На целых 10 000 рублей дешевле Ryzen 9 5950X. Нам кажется, что выбор очевиден. Смотрите: процессор AMD не требует покупки дорогой памяти DDR5. Вам будет достаточно скоростной DDR4, которая стоит в 2 раза дешевле. Также не придётся тратиться на материнскую плату за 500 долларов. Берите качественный продукт за 200-250 долларов, включающий все современные технологии и интерфейсы. Ну а учитывая тот факт, что при хорошем разгоне и правильной настройке Ryzen 9 5950X ещё и обходит более дорогую сборку на Core i9-12900K, то даже нечего думать.

Если вы не хотите переплачивать за самый быстрый камень на рынке, но при этом намерены собрать достойный компьютер, то присмотритесь к Core i7-12700K. В данном случае многое зависит от вашего выбора, ведь можно сэкономить, ограничившись относительно недорогой материнской платой и оперативной памятью DDR4. В то же время некоторые не жалеют денег на разгон и комплектующие, что позволяет сократить разрыв с более дорогими камнями до минимума.

Незаслуженно позабыт Core i9-11900KF. Данный процессор кажется нам более выгодным с точки зрения долговременных инвестиций, чем Core i7-12700K. Здесь и тактовая частота выше, и материнские платы дешевле. Словом, сплошная выгода, а при этом производительность не меньше, а во многих случаях даже выше.

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Ну и к категории субфлагманов относится Ryzen 9 5900X. Ещё недавно его рекомендованная цена находилась на отметке 50 000 рублей, а сегодня он стоит всего 44 тысячи. Процессор крайне пластичен, а значит вместе с быстрой оперативной памятью и мощной системой охлаждения способен дать вам огромную производительность. В то же время, если у вас уже есть системный блок с материнской платой на чипсете B450, то вы можете просто заменить сам процессор, получив огромный буст с минимальными затратами.