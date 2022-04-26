Решение проблемы может затянуться на годы

Март 2022 года стал одним из самых сложных месяцев для российского авторынка. Вначале по покупателям ударило резкое обесценивание курса рубля, а после целый ряд крупных брендов заявил о полной или частичной приостановке деятельности. Кто-то ушёл навсегда, другие медленно возвращаются, но положение дел таково, что ждать быстрого возвращения к досанкционным временам не приходится. Одна из главных проблем заключается в нехватке оригинальных запчастей. Сегодня цены на отдельные группы товаров не падают, а завоза нет. Эксперты признают, что близкие к дилерам спекулянты распродают складские запасы, зарабатывая деньги на дефиците. Получается, что вся надежда только на параллельный импорт, что позволит насытить рынок всеми необходимыми товарами.

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Похоже, всё это звучит слишком неопределённо, ведь пока российские автомобилисты решили переждать сложный период. Журналисты приводят результаты опроса на Авито. Как оказалось, 16% респондентов решили на время отказаться от продажи своего автомобиля, хотя планировали это сделать в самое ближайшее время. 35% всех опрошенных уверяют, что не будут покупать новый или подержанный автомобиль. При этом среди тех, кто всё ещё хочет обзавестись машиной, 39% хотят снизить свои запросы в сторону более бюджетных моделей. 43% твёрдо стоят на выбранной ранее модели, а вот комплектацию готовы взять базовую, надеясь в будущем добавить отдельные опции. До 45% пишут, что вместо нового автомобиля будут брать бывший в употреблении. Что до способа оплаты, то 41% потенциальных покупателей решили полагаться только на собственные средства, поскольку проценты по кредитам слишком высокие.

Эксперты отмечают, что цены на автомобили снижаются очень медленно. Многие покупатели недоумевают, ведь курс рубля позволяет вернуть стоимость в норму, но у дилеров свои причины. Прежде всего там указывают на снижение спроса. Покупательская способность упала, а значит упали и доходы. Не внушает оптимизма тот факт, что новых поставок целого ряда моделей и брендов не будет, поэтому ранее популярные марки стараются держать до последнего в наличии за счёт высоких цен.

Одновременно с этим отмечается, что на вторичном рынке уже заметно падение средней стоимости на автомобили, но происходит это только потому, что спрос почти отсутствует. Эксперты считают, что в 2022 году Россию ожидает резкое падение продаж новых автомобилей, а многие автолюбители перейдут на вторичный рынок. Это значит, что тактика отказа от покупки машины в текущих условиях верна только отчасти, ведь спрос непременно приведёт к росту цен. Ну а решения пока нет. Логистические цепочки рухнули, а китайский автопром не спешит заполнять освободившуюся от европейцев и американцев нишу. Вполне возможно, что просто нужно подождать. У многих производителей есть свои планы и контракты. Как только такая возможность появится, они переориентируют часть продукции на Россию. Или не переориентируют.

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Что до сроков, то мы бы не советовали ожидать быстрого восстановления рынка. В качестве основной причины, осложняющей поставки новых автомобилей и комплектующих, стоит назвать санкции. Пятый пакет санкций ЕС оказался крайне болезненным и грозит отдалить процесс восстановления на долгие месяцы. Помочь рынку могло бы снижение ввозных пошлин на подержанные авто, но пока этот ящик Пандоры остаётся закрытым. Источник.