Европа почти полностью уничтожила атомную энергетику, а построить что-то новое так и не смогла

Когда мы слышим о единой позиции Евросоюза по тем или иным вопросам, то должны понимать, что реальной консолидированной точки зрения нет, а отдельные государства постоянно перетягивают одеяло на себя. Сегодня тон этому политическому образованию задаёт Германия, в то время как новоизбранный президент Франции Француа Макрон делает вид, что от него вообще хоть что-то зависит в мировой политике. Есть ряд других стран, пытающихся играть на вторых ролях, но большинство спокойно нажимает на нужные кнопки в нужное время. При этом часто политики и вовсе забывают о собственных интересах, занимаясь постоянным попрошайничеством крошек со стола сильных мира сего. Возможно, именно поэтому сегодня Европа находится на грани экономического, энергетического и продовольственного кризисов. Сюда прибавьте социальные проблемы, ведь рост цен неминуемо порождает недовольство обычных граждан, но пока эти процессы тлеют, мы можем говорить только о том, что нам известно.

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Совсем недавно мы с вами обсуждали гениальную политику глав Балтийских стран, которые намерены отказаться от российского электричества в пользу более дорогого из Польши. Самое комичное здесь то, что добывать энергию поляки будут из российского угля, поскольку любые поставки из африканских стран обходятся в разы дороже. Но оставим жителей Литвы, Латвии и Эстонии наедине с дорогим электричеством, ведь сегодня у нас есть крайне любопытная тема, затрагивающая основы процессов формирования энергетической безопасности ЕС.

И вот на такой пафосной нотке приходится признать, что эта самая энергетическая безопасность крайне уязвима. Согласно официальным данным, 25% всего энергетического сектора Евросоюза построены на атомных электростанциях, 18% - возобновляемые (читай – жутко дорогие и неэффективные) источники и оставшиеся 57% приходится на сжигание углеводородов, в том числе природного газа. Ситуация крайне сложная, ведь политики ЕС намерены в срочном порядке отказаться от российского угля, газа и нефти. О том, что правительства многих стран уже просят граждан перестать топить дома в лютый холод и не пользоваться кондиционерами в жару, вы знаете и без нас, но всё это не поможет, ведь немалая часть энергии уходит на промышленные объекты. Эксперты отмечают, что, перестав покупать газ у России в 2022 году, Германия закроет 50% всех производственных предприятий в 2023. Кто именно пострадает, нам не сообщают, но и без этого ясно, что самое сложное положение будет в секторе машиностроения, производстве продуктов питания и химической промышленности.

Анализируя энергобезопасность отдельных стран, эксперты приходят к ещё более тревожным выводам. Дело в том, что только одна Франция генерирует 50% всей атомной энергии ЕС, а внутри страны доля мирного атома приближается к 70%. Можно было бы констатировать, что в относительной безопасности находятся только французы, но ведь топливо для реакторов напрямую поступает из России. И вот здесь на первый план выходит европейская партия «Зелёных». Многие десятилетия эти ребята уничтожали энергетический сектор Евросоюза, голосуя за консервацию ядерных объектов и полный переход на чистую энергетику. В результате отказ от атомных станций произошёл давно, а вот зелёная энергетика хромает. Нужно признать, что во многих странах нет никакой перспективы в чистой энергетике. Например, в Италии не будет эффекта от строительства гидроэлектростанций и ветрогенераторов, а многие территории заняты фермерами, которые не откажутся от выращивания скота в пользу солнечных панелей. Учтите, что окупаемость подобных сооружений во многих случаях превышает 20 лет, вот только никто не сказал, что собирающие электричество аккумуляторы проживут так долго. Ну а тот факт, что большие блоки питания стоят дороже самих солнечных панелей, вы знаете и без нас.

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В большинстве же стран с энергетической безопасностью всё крайне плохо. Электричество поступало из России, а сейчас дядюшка Сэм требует от него отказаться. Мы не знаем, что случится в 2023 году. Вполне возможно, что современное поколение политиков окончательно уничтожит промышленность Европы в угоду похвалы от заокеанских кураторов. Может быть, в ЕС придут к более прагматичным выводам. Пока дипломатия бессильна, а политики активно заняты придумыванием всё новых санкций. Сколько ещё пакетов там успеют принять до того, как наступят осенние холода, остаётся только гадать. Источник.