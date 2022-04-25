Точных сроков появления нового флагмана NVIDIA в продаже пока нет

Есть небольшой процент людей, которые во что бы то ни стало хотят владеть самыми дорогими яхтами, замками на 400 комнат и редчайшими скоростными автомобилями. Можно было бы сказать, что все они могут себе это позволить, вот только далеко не каждый миллиардер тратит свои деньги на пустые забавы. Точно такая же ситуация и с игрушками поменьше. Во-первых, очень небольшой процент жителей планеты может себе позволить менять флагманские процессоры и видеокарты каждые несколько лет. Это требует колоссальных финансовых вливаний, поскольку системы быстро устаревают, а новинки в момент своего выхода стоят намного дороже, чем спустя год. И всё же, каждый раз, когда в продажу поступает более скоростная карта, за ней выстраивается целая очередь. При этом совершенно неважно, сколько за видеокарту попросит производитель и продавец, ведь первые счастливчики готовы платить совершенно неразумные суммы за возможность обладания куском текстолита в металлическом корпусе.

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Как и ожидалось, GeForce RTX 3090 Ti вызвала настоящий фурор среди энтузиастов. На самом деле внутри самой видеокарты изменений нет от слова совсем, а вот видеопамять удалось разогнать до 21 Гбит/с. Возможно с недостатком именно этого компонента связана многомесячная задержка, а может всё дело в графических процессорах. Известно, что NVIDIA немного подняла показатель TGP, что должно позитивно сказаться на разгонном потенциале и в целом освободить видеокарту из тесных рамок. С этой целью партнёрам NVIDIA пришлось потратиться на более качественные детали, поскольку стандартная система питания могла бы не выдержать такой нагрузки.

Вообще GeForce RTX 3090 Ti ещё в конце марта начала поступать в зарубежные магазины по рекомендованной стоимости 2000 долларов. В Европе сделали пересчёт в евро, а официальная рублёвая цена так и не была объявлена. Причина проста: NVIDIA ушла из России, поэтому не планировала вообще завозить в страну свои карты. Что же, энтузиастам пришлось ждать почти месяц, ведь сегодня можно констатировать, что несколько моделей вот-вот появятся на российских прилавках. Один из магазинов разместил несколько популярных моделей в каталоге, указав предварительные цены.

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Как видите, самая недорогая версия производства Palit оценена в 275 тысяч рублей. Вы не поверите, но это даже дешевле некоторых моделей GeForce RTX 3090. Цены не выглядят гуманными, но для энтузиастов не станут проблемой, поскольку эти ребята и сегодня покупают флагманы по цене около 300 000 рублей. Ну а большей части геймеров остаётся только надеяться на параллельный импорт. Сроки его активной фазы пока неизвестны, но некоторые эксперты полагают, что первые ощутимые поставки будут доступны только к осени.