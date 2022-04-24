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Инвесторы теряют интерес к Биткоину, а экономическая нестабильность может стать причиной криптозимы
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Биткоин снова дешевеет. Нельзя сказать, чтобы цифровое золото сильно обвалилось, но пока предпосылок для роста нет. Эксперты отмечают, что нет и причин ожидать резкого падения курса криптовалют, но оба мнения могут быть неверными. Поскольку любое экспертное мнение может быть ангажировано личными факторами, то мы рекомендуем изучить конкретные факты, доказывающие или опровергающие ту или иную точку зрения. Начнём с самого простого: на руках у людей по всему миру находится огромное количество цифровых активов. Кто-то намерен держать их много лет и твёрдо решил оставить пару монет на безбедную пенсию. Для других Биткоин – это средство краткосрочных инвестиций, позволяющее решать насущные финансовые вопросы. Увы, но далеко не всегда можно сделать верный прогноз, а одна ошибка влечёт за собой кредитную петлю. Но есть и те, кто просто пытается сохранить свои деньги во времена финансовой нестабильности. Что и говорить, если даже в США наблюдается небывалая инфляция, а желание не потерять заработанное здесь абсолютно логично.

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И вот представьте себе, что вся эта дружная братия держателей Биткоинов в какой-то момент устаёт от бесперспективных ожиданий, когда долгожданное богатство так и не приходит. Если речь идёт об инвестиционных фондах, то всем известно, что эти парни первыми покидают тонущий корабль. Эксперты Arcane Research констатируют, что на криптовалютном рынке наблюдается так называемое истощение. Это процесс, когда тот или иной актив уже не способен приносить ожидаемую прибыль. Это ещё не значит, что сам актив мёртв, но для крупных инвесторов он бесполезен. Неслучайно в последние месяцы фиксируется массовое бегство финансовых гигантов и фондов из тех или иных проектов, связанных с Биткоином, например, ProShares BITO ETF.

Поскольку все действия инвесторов становятся достоянием общественности, то следом за ними выводят свои деньги обычные держатели. Пока волна ещё не накрыла рынок, но низкий интерес к Биткоину может свидетельствовать о том, что мир устал от криптовалют. Обратите внимание на график ниже. Он составлен аналитиками Arcane Research и отражает усреднённые пользовательские запросы по криптовалютам в сотне стран по всей планете на основе данных в Google Trends.

Согласно представленной статистике, сегодня криптовалюты отходят на второй план, а интерес среди обычных пользователей находится на такой же низкой отметке, как было в июле 2021 года. Может показаться, что всё не так плохо, ведь тренды восходят волнообразно, вот только текущее состояние экономики США и ЕС не внушает оптимизма относительно дальнейшей судьбы Биткоина. Резко сокращаются и объёмы суточных торгов, которые в последнее время сильно обвалились. И вот здесь нас джут две противоположные точки зрения на будущее цифрового золота.

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Оптимисты справедливо приводят в пример график 2021 года, доказывающий, что после спада должно случится резкое повышение курса. При этом в 2021 году Биткоин достигал рекордных значений, чего многие держатели ждут и сегодня. Это сильная точка зрения, опирающаяся на прошлый опыт, но не учитывающая, что глобальная обстановка сильно изменилась. Если в 2021 году США были буквально трещали от влитых в экономику 10 триллионов долларов, то в 2022 году все эти деньги осели на счетах миллиардеров и лежат там мёртвым грузом. Цены на энергоресурсы растут, а антироссийские санкции вызывают напряжённость по всему миру. Европа надеется на поставки газа, нефти и продуктов питания, при этом делает противоречивые заявления, из-за которых угроза дефицита в буквальном смысле взрывает рынки. И вот здесь нам кажется логичным мнение пессимистов. Эти ребята полагают, что криптовалюты являются слишком рискованным активом, чтобы инвестировать в них на фоне экономической турбулентности. Это не значит, что крупная рыба перестанет накачивать Биткоин деньгами, но процесс этот может замедлиться, а попытка избавиться от сомнительных активов и вовсе может привести к криптозиме.

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#криптовалюты #биткоин
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