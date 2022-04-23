Биткоин не станет средством для обхода санкций, но будет легализован на территории РФ с оговорками

Очевидно, что США и ЕС давно готовили первый пакет санкций против России. Об этом говорит скорость и единодушие, ведь при любом другом исходе мы бы видели привычные бюрократические дебаты, торги и попытки выиграть время в личных целях. Все следующие пакеты санкций создавались быстрее, чем мы с вами их успевали прочесть, поэтому нет никаких сомнений в том, что Белый дом учёл большую часть ключевых моментов, но полностью проигнорировал криптовалюты. Об опасности обхода санкций с помощью цифровых денег заговорили только в середине марта, а шумиха вокруг этого явления стала основным инфоповодом в западной прессе. Вообще это и не удивительно, ведь ещё до того, как рубль рухнул, российские элиты вывели на холодные кошельки миллиарды долларов в криптовалюте, поэтому западные политики решили, что государство может пойти тем же путём.

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Сегодня ясно, что неповоротливая законодательная машина на это не пойдёт, ведь есть более простые способы получения валюты. Так, наши читатели уже знают о переводе оплаты за газ в рублях, а в ближайшее время такая же судьба постигнет и многие другие экспортные товары. Это значит, что проблем с валютой не будет, а вот относительно использования Биткоина в расчётах бизнесменов средней руки, идут широкомасштабные дебаты. Сегодня российские законодатели склоняются к тому, чтобы разрешить гражданам РФ оплату за торговые операции в криптовалютах, но с оговорками. Во-первых, покупать и продавать цифровые деньги нужно за рубли. Во-вторых, необходимо проводить все переводы через зарегистрированные в России биржи и специализированные финансовые структуры. Важно понимать, что во многих случаях это может быть воспринято как средство обхода санкций, поэтому банки США и ЕС попытаются конфисковать средства, если они каким-либо образом будут конвертироваться в доллары и евро.

На данный момент Минфин ещё не определился со схемой, по которой будут осуществляться подобные платежи. Есть целый спектр вопросов, ответов на которые пока нет. Например, есть сложности с биржами, ведь большинство подобных структур подконтрольны Западу и будут блокировать любые переводы, которые вызовут у них подозрения. Кроме того, государство может обязать бизнес продавать криптовалюту на внутренней бирже, что приведёт к переводу подобных операций в тень.

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Вообще эксперты настроены оптимистично. Многие из тех, кто уже смог изучить проект законопроекта уверяет, что в будущем расчёты в криптовалюте будут легализованы, а вот над административным контролем и правовой базой придётся поработать. Не исключено, что некоторые бизнесмены попытаются использовать криптовалюты для сокрытия реальных доходов, а значит, прежде чем разрешать операции с Биткоинами, нужно убедиться, что государство контролирует все цифровые потоки на зарегистрированных в РФ биржах. Эксперты не отрицают, что для бизнеса это станет глотком воздуха, ну а государство должно сделать всё возможное, чтобы закрыть как можно больше дыр в законе, позволяющих нечестным на руку бизнесменам скрывать доходы и выводить деньги на иностранные биржи. Увы, но многие из этих ребят до сих пор не осознают, что там такие кошельки будут беспощадно конфисковываться.