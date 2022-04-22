Цены всё ещё не пришли в норму, но стоимость видеокарт намного ниже, чем была в марте

Если вы хоть раз покупали флагманскую видеокарту сразу же после её поступления в продажу, то должны помнить чувство, когда все игры запускаются на максимальных настройках. Можно сказать, что они просто летают, а картинка сочная даже в тех проектах, которые вам раньше казались безликим проходняками. Если раньше покупка флагмана обходилась в 700-800 долларов, то в 2021 году энтузиастам приходилось выкладывать 300 000 рублей за право владения суперскоростной GeForce RTX 3080. Более мощная GeForce RTX 3090 стоила ещё дороже, а после резкого падения курса рубля цены взлетели до 600 000 рублей и дороже. В последние недели мы видим возвращение геймерской продукции к февральским минимумам, но флагманы как были, так и остались недоступны большинству потенциальных покупателей. Не менее дорогие предтоповые видеокарты, которые стоят в районе 100 000 рублей, что всё ещё слишком много. Именно поэтому мы сегодня сосредоточимся на средневысоком сегменте.

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Здесь балам правит Radeon RX 6600 XT. 73 тысячи рублей – это жутко дорого для видеокарты, рекомендованная стоимость которой находится в пределах 400 евро, но более выгодных предложений пока нет. Возможно, когда заработает система параллельного импорта, дела пойдут на лад, но пока остаётся либо ждать, либо брать одну из самых удачных видеокарт производства AMD. Radeon RX 6600 XT гарантирует вам несколько лет беспроблемной работы, когда вы даже не будете заглядывать в настройки графики. На разрешение 2К поглядывать можно, но тогда без компромиссов не обойтись.

Мы знаем, как наши читатели любят и ценят видеокарты NVIDIA. Именно для них мы предлагаем альтернативу в виде GeForce RTX 3060. Видеокарта производства Palit способна порадовать даже требовательных геймеров, но имеет ряд недостатков. В первую очередь нужно помнить, что это самый бюджетный вариант, который получил шумный кулер. Это значит, что живущие с вами в одной квартире родственники явно не скажут вам спасибо за экономию. Ну и не забывайте, что GeForce RTX 3060 на 10% медленнее Radeon RX 6600 XT. Ничего не поделаешь, зелёный шильдик предполагает некоторые жертвы.

Хотите сэкономить 10 000 рублей? Берём Radeon RX 6600. Прекрасный вариант для тех, кто не готов платить целую гору денег за видеокарту, но и не хочет страдать на бюджетной модели. С Radeon RX 6600 вас ждут максимальные настройки в 1080р, хотя надеяться на то, что видеокарта протянет в таком состоянии даже два года, не приходится. Графический чип сильно урезан, поэтому ожидать от него чудес мы бы не рекомендовали.

Раз уж мы заговорили об альтернативе, то придётся указать вам на аналог в виде GeForce RTX 2060. Это вполне бодрая видеокарта предыдущего поколения, которая примерно равна по производительности Radeon RX 6600. Мы предполагаем, что последняя станет ещё быстрее за счёт появления более продвинутой технологии FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2), но вы вольны делать выбор так, как подсказывает ваш геймерский опыт. Отметим, что за последнее время GeForce RTX 2060 скинула чуть больше 70 000 рублей, что может стать немаловажной деталью в нелёгком деле выбора.

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GeForce RTX 3070 явно не вписывается в средневысокий сегмент, но пройти мимо этой видеокарты мы не можем. Дело в том, что все аналогичные модели стоят на 10 000 рублей дороже. Ну а указанная выше вышла даже дешевле более медленной GeForce RTX 3060 Ti. Если вы планировали покупать видеокарту с запасом, и у вас есть лишние деньги, то не раздумывая берите GeForce RTX 3070 производства Palit. Такой цены вы не увидите ещё долго, а количество моделей ограничено.