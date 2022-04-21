Точных данных о том, кто пошёл на такие меры, пока нет

В последние недели нам всё настойчивее рассказывают о том, что полупроводниковый кризис ушёл в прошлое. Якобы, проблема перестала быть актуальной, а уже во второй половине 2022 года мы станем свидетелями возвращения видеокарт в магазины. Представители NVIDIA уверяют, что благодаря предоплатам, геймеры увидят полноценный запуск нового поколения графических чипов GeForce RTX 4000, а в AMD и не перестают делиться наполеоновскими планами. Напомним, красные готовят как новую серию процессоров Ryzen 7000-й серии, так и графические чипы Radeon RX 7000-й серии. Сюда прибавьте чипы для игровых консолей, а значит речь идёт о гигантских масштабах. Может показаться, что перед нами действительно завершение полупроводникового кризиса, вот только это не так.

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Начнём с очевидных фактов: пандемия коронавируса привела к системному кризису в автомобильной промышленности, а в худшем положении оказались европейские компании. Вырисовывается любопытная ситуация. Так, ещё в начале 2021 года администрация президента США вызвала на ковёр руководство Тайваня, потребовав не прекращать поставки чипов в сторону американских автопроизводителей. А вот Европа так и не решилась на формирование собственной полупроводниковой стратегии. Фактически, там её нет до сих пор, а скромные попытки договориться с TSMC далеки от того давления, которое оказывают на тайванцев США. Стоит понимать, что в трудном положении оказались многие страны. К примеру, японская Toyota объявила о сокращении производства автомобилей в 2022 году на 100 000 единиц, а многие машины лишатся немалой части чипов, отвечающих за второстепенные функции. Представители немецкой Volkswagen настроены ещё более пессимистично, ну а недавние новости доказывают, что полупроводниковые гиганты даже не планируют делиться чипами с автопроизводителями.

По словам исполнительного директора ASML Holding NV Питера Веннинка, он получил информацию о том, что крупная компания закупила большую партию стиральных машин с целью извлечения из них дефицитных чипов. После этого чипы были интегрированы в собственное производство. Питер не стал делиться подробностями, но эксперты предполагают, что речь идёт о европейской компании, занимающейся выпуском автомобилей. Директор ASML констатирует, что ему постоянно поступают жалобы на нехватку чипов, а многие видят проблему в нарастающем спросе на сферу интернета вещей. Подобная продукция продаётся сотнями миллионами единиц, поглощая неимоверное количество чипов.

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Эксперты уверены, что если в 2022 году дефицит полупроводников не отступит, некоторые европейские автопроизводители будут вынуждены остановить производство. Это в свою очередь приведёт к мощнейшему удару по экономике, а наиболее тяжёлый удар придётся по Германии и Франции. Неясно, что на этот счёт думает руководство этих стран, но пока там слишком увлечены поставками вооружения в Украину. Учитывая нестабильность с поставками металлов из России и полную остановку комплектующих с Украины, автомобильную промышленность Европы может ожидать затяжной системный кризис, количество пострадавших в котором будет измеряться десятками, а потери превысят сотни миллиардов евро.