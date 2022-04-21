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Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
Ryzen 7 5800X3D демонстрирует неплохой прирост в 1080р, но в более высоких разрешениях пасует
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Если вы всё ещё не можете понять, какой процессор вам стоит купить для игр, то прежде всего обратите внимание на вашу видеокарту. Так, если это бюджетный вариант, менять который вы не планируете, то замахиваться на дорогой камень глупо. В то же время, если у вас на руках есть что-то типа GeForce RTX 3070, то можно смело подумать о более мощном процессоре с большим количеством ядер. А вообще многое решает монитор. Здесь всё просто, ведь нет никакого смыла ориентироваться на дорогостоящую технику, если вы до сих пор довольствуетесь разрешением 1080р. 2К – это уже неплохо, но флагманы способны раскрыть свой потенциал только в 4К. Учтите, что всё это стоит немалых денег. К примеру, недостаточно купить только лишь один быстрый процессор Core i9-12900K. Камень потянет за собой дорогую материнскую плату и оперативную память. Эта простая истина существовал всегда, но совсем недавно AMD выпустила процессор, который должен был нарушить привычный порядок вещей.

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О необычном 8-ядерном Ryzen 7 5800X3D известно давно, но только недавно он попал в руки экспертов. В первых же тестах удалось доказать, что он действительно быстрее более дорогого Core i9-12900K. Настало время сравнить новинку с обычной версией Ryzen 7 5800X, чем и занялась команда Hardware Unboxed. В прошлых тестах мы видели сравнение в разрешении 720р, что позволило свести влияние видеокарты до минимума, ну а сегодня посмотрим на то, как ведёт себя Ryzen 7 5800X3D в 2К и 4К.

Как оказалось, не всё так линейно, как нам сообщали. Например, есть игры, в которых разрыв между камнями впечатляет, доходя до 43% в пользу более технологичного камня. Вот есть и такие, которые и вовсе никак не отреагировали на супертехнологию 3D V-Cache. Это не значит, что сама технология плохая или хорошая. Скорее, перед нами первая попытка, в то время как вторая волна будет гораздо более эффективна. Но давайте перейдём к обобщённым результатам.

Сравнивая Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 5800X, удалось выяснить, что в разрешении 1080р первый превосходит популярный процессор на 15%. Это довольно впечатляющий показатель, ведь доплата равняется 100 долларов, а для этого не нужно покупать новую материнскую плату и оперативную память. Вы просто можете заменить процессор, а значит прирост производительности действительно есть. А вот в разрешении 2К всё не так радужно. Здесь новинке удалось оторваться от преследования всего на 9%. А ведь в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3090 Ti. Можно предположить, что при использовании GeForce RTX 3060 вы увидите разницу в несколько процентов. Всё куда хуже в 4К. Здесь на первое место выходит видеокарта, а технологичный Ryzen 7 5800X3D смог продемонстрировать 3% рост количества кадров в секунду по сравнению с Ryzen 7 5800X.

Всё это не значит, что для разрешения 4К нужно покупать средний по цене камень, но и доплачивать 1000 долларов за материнскую плату и оперативную память для дорогого флагмана мы не рекомендуем. Ищите золотую середину, в первую очередь думая о том, сколько вы за всё это готовы заплатить.

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