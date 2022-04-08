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Zelot За пост начислено вознаграждение
8-ядерный Ryzen 7 5800X3D обошёл суперфлагман Core i9-12900KS в первых игровых тестах на 15%
Результаты могли быть ещё более впечатляющими, если бы были соблюдены равные условия
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Для Intel было критически важно выпустить процессор, который не только положит конец всем разговорам о самом быстром камне на планете, но и позволит ощутимо оторваться от конкурента в лице Ryzen 9 5950X. Что же Core i9-12900KS соответствует всем ожиданиям энтузиастов, если не считать его крайне высокой цены, но это уже не имеет отношения к делу, ведь мы обсуждаем суперфлагман текущего поколения. Несколько дней назад мы уже могли убедиться на что способен Core i9-12900KS, ведь нет ни одной игры, где он оказался бы на вторых ролях. Может показаться, что какое-то время Intel будет почивать на лаврах, вот только это не так.

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Всё дело в том, что уже вскоре в продажу поступит Ryzen 7 5800X3D. Это весьма странный процессор, который получил 8 ядер и с виду ничем не отличается от уже существующих решений текущего поколения. На самом же деле внутри новичка скрывается технология 3D V-Cache, которая должна стать тайным оружием AMD в войне за лидерство уже в рамках следующих поколений процессоров. Известно, что Ryzen 7 5800X3D построен на уже известной нам архитектуре Zen 3 и сможет разгоняться до 4.5 ГГц, а вот количество памяти третьего уровня (L3) поражает воображение, ведь здесь она достигает 96 Мб. Ниже можно рассмотреть первые тесты, а инсайдеры в очередной раз подтвердили, что из-за специфической технологии 3D V-Cache ручная настройка напряжения ядра заблокирована на аппаратном уровне, а значит разогнать новинку будет нельзя. Что до самих тестов, то это была обычная синтетика, а сам Ryzen 7 5800X3D уступил более старому Ryzen 7 5800X в большинстве задач. Это вызвало волну негатива и вопросов относительно того, что с технологией 3D V-Cache не всё гладко. Судя по всему, после сегодняшних тестов, вопросы отпадут сами собой.

На сайте Tomshardware появились результаты тестирования ещё не вышедшего Ryzen 7 5800X3D против флагманов Intel (Core i9-12900K и Core i9-12900KS) в игре Shadow of the Tomb Raider. Дабы исключить влияние видеокарты, разрешение было снижено до 720р, ну а результаты впечатляют. Как видите, Ryzen 7 5800X3D более чем на 20% обходит Core i9-12900K, а значит AMD всё же удалось реализовать задуманное. Очевидно, что технология работает именно там, где и должна, ведь нам говорили о невероятном скачке производительности именно в играх.

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Кстати, результат был бы ещё более впечатляющий, если бы условия оказались равными. Так, Core i9-12900K и Core i9-12900KS работали с оперативной памятью DDR5-4800 и видеокартой GeForce RTX 3090 Ti, в то время как Ryzen 7 5800X3D тестировался с GeForce RTX 3080 Ti, а в качестве ОЗУ была выбрана DDR4-3200 C14. Ну а для самых нетерпеливых напомним, что релиз состоится 20 апреля, а рекомендованная цена новинки составит 449 долларов. Если Ryzen 7 5800X3D и попадёт в РФ, то будет стоить не менее 1000 долларов, ну а это уже совсем другая ценовая категория, которая интересна только энтузиастам.

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#процессоры #core i9-12900ks #ryzen 7 5800x3d
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