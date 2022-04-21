Предполагается, что на руках у чиновников находится не меньше 4 миллионов подобных номеров

Ещё в конце декабря был принят закон о так называемых «серых» SIM-картах. Он предусматривает, что все граждане РФ должны пройти идентификацию, что позволит решить целый ворох проблем. Это и мошенничество, и помощь в отслеживании преступников, и социальные вопросы гуманитарного характера. Вообще всё идёт к тому, что через 10 лет входить в интернет можно будет только по паспорту, а любая анонимизация уйдёт в прошлое. С одной стороны – это кажется нарушением свобод, но с другой – пойдёт на пользу обществу, которое получит больше безопасности и меньше преступности. Будет логичным предположить, что мошенники, звонящие людям с разными предложениями, исчезнут как класс.

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Вот только случится это не завтра, поскольку даже спустя почти 2 года после своего принятия закон не смог справиться с нежеланием мобильных операторов отключать целый ряд корпоративных номеров. Как оказалось, на этот самый корпоративный сектор приходится 25 миллионов SIM-картах из которых всего 7 миллионов прошли установленную требованиями закона идентификацию. Остальные продолжают оставаться в серой зоне. Мобильные операторы уверяют, что 2 миллиона уже были полностью отключены, а работа в направлении деанонимизации идёт. Проблема здесь в том, что 15 апреля 2022 года значился как конечный срок, после которого все эти карточки должны быть отключены, но и здесь нашлась причина, не позволяющая этого сделать.

Есть мнение, что операторы не спешат выполнять закон, поскольку на государственные структуры приходится не менее 4 миллионов незарегистрированных номеров. Всё это корпоративные пакеты, которые приносят регулярную прибыль. Сами операторы отмалчиваются, но у экспертов на этот счёт есть любопытное предположение. Так, согласно закону о госзакупках, мобильным операторам запрещено закрывать договор с государственными держателями корпоративных номеров в одностороннем порядке. Получается, что по одному закону нужно было отключить номера ещё несколько дней назад, но в таком случае произошло бы нарушение другого закона. Очевидно, что операторы не торопятся предпринимать резких действия, а пока чиновники продолжают пользоваться серыми номерами.

Самым простым решением в подобной ситуации будет рост абонентской платы для владельцев серых SIM-картах. Неясно, насколько такой шаг будет эффективным, ведь речь всё же о государственных структурах, которые получают финансирование из бюджета. Получается, что в выигрыше окажутся мобильные операторы, получающие миллионы за счёт тех, кто не хочет отказываться от серых номеров. Также владельцы подобных SIM-карт продолжат их использовать, а вот налогоплательщики вынуждены будут оплачивать весь этот праздник жизни.

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В ближайшее время законодатели предлагают ужесточить нормы закона, а в будущем серых номеров станет намного меньше. Старые начнут медленно выводиться из системы, а новых уже не будет. Это длительный процесс, который может затянуться на годы, если не будет волевого решения властей.