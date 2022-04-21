В последний раз GeForce RTX 3070 стоила так дешёво больше 15 месяцев назад

Когда в последний раз в российском магазине вы встречали видеокарту по рекомендованной стоимости? Кажется, даже в относительно спокойном 2020 году GeForce RTX 2060 стоила на 60 долларов дороже, а за народные GeForce GTX 1660 Ti/Super просили на 40 долларов дороже. Но это только на близкие к эталонным модели, тогда как отдельных позициях с заводским разгоном можно было получить переплату свыше 100 долларов. Вообще геймеры вольны сами делать выбор, ведь есть поклонники кастомных решений, с качественными системами охлаждения. Этим ребятам кажется, что лучше купить разогнанную с завода GeForce GTX 1660 с парочкой крутых кулеров, чем самую простенькую GeForce GTX 1660 Ti. В данном случае мы спорить не станем, лишь добавив, что даже один и тот же графический чип в референсном исполнении с одним кулером и прокачанная модель часто отличаются по производительности на несколько процентов.

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Именно поэтому мы предлагаем не зацикливаться на брендах, ведь самое важное – это графический чип, а дополнительная сотня мегагерц вообще ничего не решает. Неплохо бы получить тихую видеокарту, ведь откровенно бюджетный вариант может оказаться слишком навязчивым и громким. Сегодня мы изучим предтоповый сегмент, который отличается огромным потенциалом, но и стоит немало. А начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Мы не считаем, что видеокарта производства Palit действительно стоит своих денег, но более дорогие конкуренты оцениваются на десятки тысяч рублей дороже. Вообще принадлежность данной карты к указанному выше сегменту условна, ведь она легко позволяет вам запускать игры в разрешении 4К. Графику придётся немного уменьшить, но никакая другая карта в нашем списке не способна тягаться с GeForce RTX 3070 Ti по чистой мощности.

GeForce RTX 3070 позволяет сэкономить 20 тысяч рублей. Во многих случаях такой выбор более предпочтителен. Особенно это актуально для тех, кто владеет монитором с разрешением 2К. В этом случае мощь более дорогих графических чипов будет вам просто излишня, а значит есть все основания отказаться от амбиций в пользу экономии.

В качестве альтернативы есть Radeon RX 6700 XT. Вы удивитесь, но эта видеокарта немного быстрее GeForce RTX 3070, хотя и стоит дешевле. Если учитывать трассировку лучей, то карта NVIDIA будет вне конкуренции. Во всех других случаях выбор AMD более предпочтителен. Среди сильных сторон Radeon RX 6700 XT более скоростная видеопамять (16 Гбит/с против 14 Гбит/с), а также её количество (12 Гб против 8 Гб).

А вот GeForce RTX 3060 Ti упрямо отказывается дешеветь. Мы рекомендуем покупать эту видеокарту только в том случае, если у вас недорогой блок питания, и вы не можете себе позволить купить новый. Обратите внимание: GeForce RTX 3070 потребует блок на 750 Вт и 2 разъёма питания на 8 пин, тогда как для GeForce RTX 3060 Ti хватит и 1 разъёма и блока на 550 Вт. Пожалуй, это единственное преимущество GeForce RTX 3060 Ti.

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А вообще иногда встречаются приятные сюрпризы. Так, буквально сегодня видеокарта GeForce RTX 3070 производства Palit сильно подешевела. Благодаря этому она оказалась даже дешевле GeForce RTX 3060 Ti. Здесь всё зависит от вашего везения. Если вы зашли в наш материал раньше других, то карта всё ещё будет доступна, а вот те, кто проспал распродажу, увидят пустую страницу. Поторопитесь, GeForce RTX 3070 стоила так дёшево только в конце 2020 года, ну а последние 15 месяцев её никто не видел в магазинах РФ за 93 тысячи.