На данный момент кроме США оружием против спутников есть у России, Индии и Китая

Проблема космического мусора всё более остро нависает над человечеством. Считается, что на начало 2022 года на околоземной орбите находилось около 130 миллионов объектов, которые так или иначе являются результатами деятельности человека. Большая часть из них имеет размер до 1 сантиметра, поэтому не несёт потенциальной опасности для дальнейшего освоения космоса. Однако, есть и гиганты, размер которых превышает 10 сантиметров, а значит любой из подобных объектов может нести потенциальную угрозу для международной космической станции.

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Стоит понимать, что сами по себе эти объекты никак не могли попасть на орбиту, а значит все они так или иначе вызваны активным освоением околоземной орбиты со стороны человека. Можно сказать, что подавляющее большинство представляет собой спутники, отработавшие свой строк и развалившиеся в результате столкновений с другими телами в ходе неконтролированного полёта. Проблемой уборки космического мусора сегодня озабочены многие страны, но реальных технологий, способных очистить орбиту от основной части подобных тел, пока нет. Наиболее отчаянные инженеры проводят попытки удаления отдельных объектов, но запуск миссий стоит миллионы долларов и никак не влияет на ситуацию.

Между тем сегодня на звёздном небе можно увидеть сотни работающих спутников, принадлежащих к тем или иным группировкам. Прежде всего стоить выделить американскую систему NAVSTAR (GPS), российскую ГЛОНАСС и китайскую Beidou. Услуги спутникового интернета оказывают и другие компании, которым принадлежат отдельные объекты, но все они малочисленны. По крайней мере так было до недавнего времени, когда на орбиту как слон в посудную лавку не ввалился Илон Маск со своей сетью Starlink. Уже сегодня миллиардер может оказывать услуги высокоскоростного доступа в интернет в большинстве уголков земного шара, но группировка будет увеличиваться.

Всё это интересная тема, но суть нашего текущего материала в спутниковой войне. Нет, не той, которая проходила последние десятилетия, когда страны мерились технологиями, а войне настоящей, когда начнут сбивать спутники с орбиты. Пока сложно сказать, случится ли это вообще, но США вполне могут перейти эту черту, ведь сегодня на поле боя побеждает тот, у кого есть доступ к высокоточным спутниковым данным. И вот здесь и назревает самый большой конфликт интересов, поскольку на данный момент попытка уничтожить вражеский спутник грозит симметричным ответом.

Так, к 2022 году оружием, способным сбивать спутники на орбите, владеют 4 страны: Россия, США, Индия и Китай. Это значит, что любая попытка навредить потенциальному врагу приведёт к полному хаосу, а человечество будет отброшено в прошлое на десятилетия. Возможно, только этот факт и останавливает парней из Пентагона. Мало того, эти ребята реально боятся. Как стало известно, вчера США выступили с инициативой прекратить испытания оружия против спутников. Вице-президент Камала Харрис пообещала, что со своей стороны Америка больше не планирует проводить подобные испытания и призвала мировое сообщество поддержать инициативу.

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Глупо было бы надеяться, что США мечтают видеть мирное небо над головой. Скорее там просто не хотят остаться без спутников, ведь потенциальный риск космических войн реален. Эксперты полагают, что никакие договора и пакты не будет работать, если дело дойдёт до полномасштабной цифровой войны. Вот только это может окончательно похоронить шансы человечества на доступ к высоким технологиям. Дело в том, что после последнего испытания российской противоспутниковой системы появилось несколько тысяч новых объектов. Если начнётся массовое уничтожение спутников, орбита навсегда станет непригодна для вывода космических кораблей и запусков спутников. Будем надеяться, что американские политики об этом знают.