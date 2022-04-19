Пока проблемы возникли у тех, кто подключил двухфакторную аутентификацию с помощью SMS-сообщений

Любители компьютерных игр в России стали заложниками санкций, введённых поборниками демократии со всех концов Земли. Особенно сильным удар пришёлся по владельцам игровых приставок. Десятилетиями производители развлекательного контента пытались дистанцироваться от политики. Всем было ясно, что многие решения руководства Sony и Microsoft ангажированы местными властями, но в те годы было принято закрывать глаза на небольшие выпады в сторону тех или иных стран. Студиям объяснили, что в играх место русских диктаторов должны занять лидеры несуществующих стран, после чего можно реализовывать самые смелые идеи и решения. Словом, всё было относительно спокойно, пока производители консолей и игрового контента не решили включиться в активное санкционное давление на Россию.

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Сегодня купить новые игры на консоли ещё можно, но для этого придётся использовать обходные пути, что не является нормальным для большинства геймеров. Именно поэтому для многих приставки превращаются в пластиковые коробки с ограниченным функционалом. Пока с российских IP не запрещено активировать новые лицензии, купленные на других площадках, либо дисковые версии игр, но всё может измениться в самое ближайшее время. Как сообщается, Sony уже начала закручивать гайки. Так, с недавнего времени при попытке войти в свой аккаунт с помощью системы двухфакторной аутентификации multi-factor authentication (MFA) пользователи сталкиваются с невозможностью завершить данную операцию.

Есть мнение, что японская компания просто отключила отправку SMS-сообщений на российские телефонные номера. Некоторые геймеры пишут, что они уже несколько дней не могут достучаться до представителей Sony, в то время как другие утверждают, что у них с этим нет никаких проблем. Можем предположить, что всё дело мобильном операторе. Скорее всего, блокировка идёт волнами, а значит вскоре в большинстве случаев сообщения отправляться на российские номера не будут. Больше повезло тем, у кого двухфакторная аутентификация не активирована. В этом случае можно играть в уже ранее купленные игры с минимальными неудобствами.

Если вы стали жертвой беспредела Sony, то выход всё же есть. Для этого перейдите в раздел безопасности, где находятся резервные коды. Отыщите у себя на устройстве сохранённую комбинацию и вставьте в нужную строку. После этого вход в вашу учётную запись разблокируется. Если всё получилось, то сразу же отменяйте двухфакторную аутентификацию. А вообще бывает и так, что пользователь либо забыл создать резервный код, либо потерял его. В этом случае остаётся уповать только на официальную техническую поддержку. Других вариантов решить проблему пока нет.

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Точно такие же действия рекомендуем провести всем обладателям игровых приставок от других производителей. Увы, отключив двухфакторную аутентификацию вы ставите свою учётную запись под угрозу, но, когда на кону полная блокировка, выбор не особо большой.