Смог ли новый Ryzen 7 5800X3D справится с флагманами Intel? Давайте разбираться

В последние годы производители процессоров радуют потенциальных покупателей стабильно нарастающей конкуренцией на рынке. Пока это не привело к резкому снижению цен, но имеет массу практичных результатов. Так, если бы Лиза Су продолжала тихо сидеть в сторонке, то ещё много лет вместо роста ядер, наращивания тактовых частот и IPS мы бы видели топтание на месте. Руководство Intel продолжало бы нас уверять в том, что 4 ядра хватит всем, а разработчики игр никогда бы не научились работать с большим количеством ядер на процессорах. В сложившихся условиях можно отметить, что результатом противостояния стал тот факт, что ни Intel, ни AMD не удаётся поставить точку, ограничившись многоточием.

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К примеру, закрепить за синими майку лидера должен был лимитированный Core i9-12900KS, но спустя пару недель после его выхода подъехал Ryzen 7 5800X3D. Новинка оказалась настолько успешной, что сегодня впору говорить о том, что у нас появился новый игровой лидер. Да, камень не обладает разгонным потенциалом и в приложениях показывает себя сомнительно, не говоря уже о тактовой частоте в 4.5 ГГц, но всё это не мешает ему обходить более внушительные флагманы Intel.

Поскольку тема противостояния всё ещё актуальна, представители Tom’s Hardware решили обновить собственный рейтинг процессоров. На этот раз они включили в него несколько новинок, что привело к перестановке лидера. Прежде всего хотим обратить ваше внимание на скриншот выше. Это средние показатели по нескольким актуальным играм, проведённые в разрешении 2К. Мы предлагаем игнорировать 1080р, поскольку для владельцев флагманов такое низкое разрешение уже не актуально (в 1080р показатели аналогичные). Как видите, даже стоковый Ryzen 7 5800X3D за 449 долларов обходит более дорогой Core i9-12900K за 589 долларов.

А теперь изучите ещё один скриншот выше. Здесь вас ждут одноядерные показатели по нескольким синтетическим тестам. Что же, синтетика удаётся Intel явно лучше, чем игры. Жаль, что в AIDA64 нельзя поиграть, хотя для кого-то наблюдение за цифрами даже важнее реальных показателей. Нетрудно заметить, что широко разрекламированный Core i9-12900KS не занимает лидерских позиций. Всё дело в том, что он тестировался с оперативной памятью стандарта DDR4. И вот здесь и кроется главная проблема серии Alder Lake.

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Обратите внимание на таблицу выше. Она составлена без учёта нового Ryzen 7 5800X3D, но даже без этого ясно, что Core i9-12900K со скоростной оперативной памятью DDR5 и просто с качественной DDR4 – это два разных процессора. Реальная производительность в играх падает на 6.5%, а при использовании более дорогих планок DDR4 старенький Ryzen 9 5950X и вовсе может обходить все флагманы Intel. Учтите, что уже осенью красные представят новую линейку, в рамках которой будет не только осуществлён переход на 5-нм технологический процесс, но и освоена оперативная память DDR5. Также потенциальных покупателей ждут архитектурные улучшения, а всё это может на длительный срок отодвинуть амбиции Intel. А вообще это неточно. Вы ведь слышали о том, что в этом же году на прилавки поступит Core i9-13900K, тактовая частота которого будет достигать 5.8 ГГц? А мы вас предупреждали, что всё только начинается.