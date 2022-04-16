Пока даже сложно предположить, сколько будет потреблять такой процессор

Даже сегодня экспертам не до конца понятны причины, побудившие Intel решиться на освоение гибридной архитектуры. Напомним, все процессоры с разблокированным множителем получили медленные и быстрые ядра. Первые активно используются во время простоя, когда система потребляет минимальное количество ресурсов и не нуждается в высокой производительности. Вторые – предназначены для решения сложных задач и включаются в тот момент, когда пользователю требуется повышенная производительность. Очевидно, что энергоэффективность – это хорошо, но злые языки утверждают, что всё дело в маркетинге. Подумайте сами: одно дело вы говорите о Core i7-12700K как о 8-ядерном, 16-поточном процессоре, и совсем другое, когда вы можете представить его как 16-ядерный камень. Ну а то, что медленные ядра не обладают технологией многопоточности и вообще бесполезны, можно и умолчать.

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Действительно, многочисленные тесты доказывают, что без использования малых ядер процессоры Alder Lake работают в играх даже лучше, ну а в рабочих задачах наблюдается незначительная выгода. Эксперты поясняют, что перед нами издержки первого поколения, а уже второе пришествие позволит ощутимо нарастить производительность, сделав малые ядра более ценными. Инсайдеры сообщают, что в 2022 году в продажу поступит новое поколение Raptor Lake-S. Известно, что это будет вторая попытка реализации гибридной архитектуры: Raptor Cove для P-ядер (скоростные ядра) и Gracemont для E-ядер (малые ядра). Таким образом, количество быстрых ядер останется неизменным для флагманов (8), а вот число малых ядер планируется увеличить ровно в 2 раза. Нетрудно посчитать, что Core i7-13700K получит 24 ядра и 32 потока. Инсайдеры указывают на более зрелый 10-нм технологический процесс, который призван дать бой процессорам AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 и 5-нм техпроцессом.

Как оказалось, это далеко не все сюрпризы, которые таит 13-е поколение Intel. Сообщается, что Raptor Lake смогут предложить огромный прорыв по тактовым частотам. Инсайдеры уверены, что тактовая частота Core i7-13700K будет достигать невероятных 5.8 ГГц, что на 300 МГц больше, чем у лимитированной версии Core i9-12900KS. Даже сложно представить температурный режим нового поколения. Учтите, что технологический процесс останется тот же, поэтому каких-то откровений в плане оптимизации энергоэффективности не ожидается.

Эксперты поясняют, что такой шаг может быть продиктован необходимости сохранения конкуренции. С одной стороны – напирает перспективная линейка, первым представителем которой стал Ryzen 7 5800X3D. В ходе тестов стало ясно, что прорывная технология 3D V-Cache позволила новинке AMD обойти более дорогой Core i9-12900K в играх. А ведь речь о первом процессоре в линейке, который вполне может считаться экспериментальным. Ещё большее беспокойство вызывают заявления Лизы Су, которая сообщила, что благодаря переходу на 5-нм техпроцесс удастся повысить тактовые частоты серии Ryzen 7000, перешагнув отметку в 5 ГГц с большим запасом. Точных данных о том, до каких тактовых частот на самом деле будут разгоняться эти процессоры, пока нет.

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А вообще опыт Core i7-12700KS доказывает, что Intel может создавать суперскоростные процессоры. В рамках текущего поколения это отобранные чипы, с тактовой частотой до 5.5 ГГц, которые уже доказали, что даже дополнительные 300 МГц обходятся пользователям значительным ростом тепловыделения.