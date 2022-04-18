Серёга Солёный не только не собирается останавливаться, но и планирует расширять свои мощности по добыче Эфира

В последнее время мы всё чаще слышим слухи о том, что майнинг либо умер, либо доживает последние месяцы. Буквально пару дней назад разработчики Эфира в очередной раз перенесли великий и могучий Proof of Stake (PoS) на осень. Тим Бейко констатировал, что из-за многочисленных обнаруженных ошибок сделать всё в назначенные сроки не получается, а значит майнеры смогут ещё какое-то время без проблем копать криптовалюту. Вообще разработчики Эфира немного лукавят, ведь никаких сроков никто из них не озвучивал, а значит и переносить здесь нечего. В то же время даже сам Тим Бейко предупредил майнеров, что переход на PoS неизбежен, а сам он не советует покупать новые видеокарты и тем более вкладывать деньги в фермы. Похоже, не все майнеры внимательно слушали старину Тима, ведь Серёга Солёный решил потратить на очередную майнинговую ферму 1 000 000 рублей.

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В качестве основы были выбраны Radeon RX 6800 ХТ. Полный риг включал 8 видеокарт производства PowerColor каждая из которых стоила около 110 000 рублей. Неясно, где Серёга нарыл такие дешёвые видеокарты, ведь по итогу все 8 штук обошлись ему в 875 000 рубликов. На этот раз он решил сам собрать риг, поэтому купил всё необходимое для этих целей. Здесь вам и просторный корпус с продуманной эргономикой, и два мощных блока питания с большим количеством разъёмов под видеокарты. Поставка включала все необходимые мелочи, что позволило не только повысить эффективность сборки, но и экспериментировать, ведь каждый видит расположение тех или иных комплектующих по-своему.

Уже в ходе сборки Солёный выразил мнение, что корпус и некоторые другие детали могли быть и более продуманными. Например, из-за некоторых особенностей кабель-менеджмент получился просто отвратительным. Сам блогер говорит, что не принял бы такую работу от любого другого сборщика. Но поскольку всё это плод его кривых рук, то придётся как-то мирится. Серёга полагает, что в будущем может немного улучшить некоторые показатели, ну или оставит всё как есть. Вообще всё это мелочи, ведь самое главное – это надёжность, а в этом плане всё на высшем уровне.

Например, блогер не стал использовать штатный крепёж, предпочитая прорезать дополнительные отверстия для длинных массивных болтов. Это позволяет установить корпус в любом положении, что существенно экономит место на балконе. Уже полностью готовая и настроенная сборка демонстрирует отличные показатели. Так, температурный режим держится не выше 65 градусов, а хешрейт без всяких разгонов находится на отметке 63 MH/s. Вообще неясно, почему Солёный выбрал именно Radeon RX 6800 ХТ в качестве основы для сборки. Это явно не самая эффективная в майнинге видеокарта. Может быть всё дело в цене, ведь блогеру удалось купить каждую карту как минимум на 50 000 дешевле её текущей цены в российских магазинах. Также не совсем ясно, что Серёга собрался делать с фермой осенью. Если PoS действительно придёт, то отбить инвестиции не удастся. Это значит, что придётся срочно переходить на другие криптовалюты, но это уже тема для другого материала, а сам блогер на этот счёт не высказывался.

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