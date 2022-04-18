Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Пиратские клоны Netflix в РФ и популярные торренты замечены в раздаче вирусов и вирусного контента
Проблема становится всё серьёзнее, ведь число тех, кто предпочитает смотреть пиратские сериалы, растёт
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Десятилетиями нас приучали к тому, что любой труд должен оплачиваться. Проводились рекламные компании, а правообладатели уверяли, что цифровые товары имеют особую важность для общества, ведь их создают обычные люди, которые хотят кушать. Отметим, что чаще всего правообладатели лукавили, ведь сами разработчики ПО получают гроши, тогда как жирные коты буквально купаются в деньгах. Мало того, многие из них и вовсе являются патентными троллями, наживающимися на чужом труде. Словом, кушают эти ребята хорошо, но худо-бедно даже российские граждане начали свыкаться с мыслью, что пиратство – это плохо. Не настолько сильно, чтобы вообще не качать фильмы с торрентов, но по возможности нужно проводить моральное очищение совести.

реклама

Народ потянулся в кинотеатры, а платные онлайн-сервисы стали набирать популярность. Что и говорить, если в РФ пришёл Netflix, предлагая тысячи фильмов и сериалов в русском дубляже. Скорее всего, ситуация по этому поводу становилась бы только лучше, но американцы решили лишить российских пользователей возможности смотреть свои кинематографические шедевры. Вышло странно, ведь вместо этого они совершили массированный удар по собственному бизнесу, который годами продвигал идею борьбы с пиратством в РФ.

Что же, уже спустя неделю после ухода Netflix, на его место пришёл пиратский клон в виде Zetflix. Если вы уже готовы броситься на этот ресурс, пытаясь отомстить США за санкции, то немного подождите. И дело даже не в том, что мы призываем вас уважать чужой труд. В данном случае это выбор каждого члена общества, поэтому думайте сами. Как стало известно, хакеры решили воспользоваться положением, атаковав позиции нескольких пиратских сервисов. В первую очередь под раздачу попали наиболее крупные из них. Схема выглядит следующим образом: взлом совершается незаметно, а после к нескольким фильмам прикрепляется вредоносный объект. В большинстве случаев владельцы ресурса ничего не замечают, а вот зрители получают свою порцию вирусных файлов. После этого злоумышленники получают доступ к личным файлам на компьютерах пользователей, что может привести к финансовым потерям, либо замедлении работы системы из-за включения в атакующие DDoS-атаки.

А вообще обвинять во всё хакеров было бы неверным. Представители Лаборатории Касперского уверяют, что часто сами владельцы подобных сервисов грешат подменой нужных файлов на вредоносные объекты. Это позволяет ощутимо увеличить заработок, ведь далеко не все подобные сервисы пользуются высокой популярностью. Давать каких-то конкретных советов на этот счёт мы вам не можем. Ситуация сложная, и всё становится только хуже. К примеру, только за март количество посетителей нескольких наиболее популярных торрентов в РФ увеличилось с привычных 50.7 миллиона пользователей до 67.1 миллиона. Наблюдается настоящий ренессанс, когда пиратство набирает всё больше фанатов по всей стране.

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Эксперты не пишут, где именно были обнаружены подмены, и какие торренты участвуют в раздаче фильмов с сюрпризом. Скорее всего, делают они это из-за того, что не хотят рекламировать подобные сайты. Увы, но все наши читатели прекрасно знают, где искать пиратский контент, а вот создать список наиболее опасных площадок было бы верным шагом. Никто не просит представителей антивирусных компаний делать это на постоянной основе, но пока не сойдёт волна пиратства, можно было бы хотя бы попытаться обезопасить обычных пользователей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#netflix
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Россияне потребовали от Netflix компенсацию в 60 млн рублей за уход с рынка
«Мегафон» и онлайн-кинотеатр «Start» сливаются в один российский стриминг-гигант
В Netflix запустили «суперлайки»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
83
Валентина Матвиенко очень удивилась, узнав, что даже гвозди в РФ – импортные
50
Криптозима наступила – эксперты РБК рассказали о причинах падения Биткоина и курсе ВТС на 2022г
27
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
30
Kaspersky vs Microsoft Defender – какой антивирус выбрать для домашнего ПК по мнению AV-Comparatives
41
В России начался прием предзаказов на Redmi note 11 Pro
12
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
41
В России назревает дефицит силикона и изделий из него
41
Культовую игру Ведьмак 3 запустили в 8К с трассировкой лучей и 100 графических модификаций
14
Россия планирует к 2030 году производить собственные чипы по 28-нм техпроцессу
80
Приложение ЮMoney пропало из магазина Google Play
2
Elite Dangerous втихую убрали с продажи из российского сегмента Steam
12
Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться не раньше 2023 года
7
Ноутбуки Dell Precision 7 получат процессоры Intel Alder Lake-HX и графику Arc Pro
2
Национализации McDonald’s в РФ не будет – В. Матвиенко поделилась деталями нового законопроекта
36
Новая версия программы-майнера T-Rex поднимает производительность LHR видеокарт до 80%
11
Формальный анонс платформы AMD Socket AM5 может состояться в конце мая
24
Криптобиржа Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении их средств
13
Блогер рассказал о простых способах ремонта ПК на дому – оживляем старое железо вместе с DG
6
AMD Ryzen 7 5800X3D разогнался до 5.14 ГГц
16

Популярные статьи

Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
13
Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
17
Проект "Моя вода". От анонса до результата
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

Шамиль Джанболатов
13:23
Он наверно имеет в виду тех, кто прикрывался на Донбассе мирными жителями, а когда Киев так делает - это уже другое
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Дмитрий Соловьёв
13:22
" ведь именно из-за боязни черных экранов и глюков драйверов я и выбрал GeForce RTX 3060, а не Radeon RX 6600 XT." Решил раз в год зайти на сайт.Какой был говно сайт такой и остался.
Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
Шамиль Джанболатов
13:22
Я не уверен: https://youtu.be/OwxbMqM5yvc
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Шамиль Джанболатов
13:22
https://youtu.be/OwxbMqM5yvc
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Шамиль Джанболатов
13:21
Вы про этих zигометов?: https://youtu.be/OwxbMqM5yvc
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Abril Maya
13:18
Сейчас бы в кризис вкладываться в крипту, которая нафиг никому не нужна, кроме спекулянтов. Но хомяки уже все пострижены, новых не предвидится ближайшие 5 лет. Крипту съесть нельзя, а зимой ею не сог...
Биткоин обвалился ниже $38 000 на фоне негативных ожиданий и глобального экономического кризиса
Zorro
13:15
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
Шамиль Джанболатов
13:15
Когда все деньги в руках Запада - мерзко, а если в руках русских - другое дело?
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Exiton
13:14
Шёл 2027-й год. Zystax продолжал каждую неделю выпускать статьи про свою 3060.
Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
Катерина Стец
13:12
меньше, но покупают и теперь, просто вместо 3 карт за 50к продают 1 за 150, вот и весь бизнес. на складе места занимает меньше, перевозка дешевле, прибыль больше
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем