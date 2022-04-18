Проблема становится всё серьёзнее, ведь число тех, кто предпочитает смотреть пиратские сериалы, растёт

Десятилетиями нас приучали к тому, что любой труд должен оплачиваться. Проводились рекламные компании, а правообладатели уверяли, что цифровые товары имеют особую важность для общества, ведь их создают обычные люди, которые хотят кушать. Отметим, что чаще всего правообладатели лукавили, ведь сами разработчики ПО получают гроши, тогда как жирные коты буквально купаются в деньгах. Мало того, многие из них и вовсе являются патентными троллями, наживающимися на чужом труде. Словом, кушают эти ребята хорошо, но худо-бедно даже российские граждане начали свыкаться с мыслью, что пиратство – это плохо. Не настолько сильно, чтобы вообще не качать фильмы с торрентов, но по возможности нужно проводить моральное очищение совести.

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Народ потянулся в кинотеатры, а платные онлайн-сервисы стали набирать популярность. Что и говорить, если в РФ пришёл Netflix, предлагая тысячи фильмов и сериалов в русском дубляже. Скорее всего, ситуация по этому поводу становилась бы только лучше, но американцы решили лишить российских пользователей возможности смотреть свои кинематографические шедевры. Вышло странно, ведь вместо этого они совершили массированный удар по собственному бизнесу, который годами продвигал идею борьбы с пиратством в РФ.

Что же, уже спустя неделю после ухода Netflix, на его место пришёл пиратский клон в виде Zetflix. Если вы уже готовы броситься на этот ресурс, пытаясь отомстить США за санкции, то немного подождите. И дело даже не в том, что мы призываем вас уважать чужой труд. В данном случае это выбор каждого члена общества, поэтому думайте сами. Как стало известно, хакеры решили воспользоваться положением, атаковав позиции нескольких пиратских сервисов. В первую очередь под раздачу попали наиболее крупные из них. Схема выглядит следующим образом: взлом совершается незаметно, а после к нескольким фильмам прикрепляется вредоносный объект. В большинстве случаев владельцы ресурса ничего не замечают, а вот зрители получают свою порцию вирусных файлов. После этого злоумышленники получают доступ к личным файлам на компьютерах пользователей, что может привести к финансовым потерям, либо замедлении работы системы из-за включения в атакующие DDoS-атаки.

А вообще обвинять во всё хакеров было бы неверным. Представители Лаборатории Касперского уверяют, что часто сами владельцы подобных сервисов грешат подменой нужных файлов на вредоносные объекты. Это позволяет ощутимо увеличить заработок, ведь далеко не все подобные сервисы пользуются высокой популярностью. Давать каких-то конкретных советов на этот счёт мы вам не можем. Ситуация сложная, и всё становится только хуже. К примеру, только за март количество посетителей нескольких наиболее популярных торрентов в РФ увеличилось с привычных 50.7 миллиона пользователей до 67.1 миллиона. Наблюдается настоящий ренессанс, когда пиратство набирает всё больше фанатов по всей стране.

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Эксперты не пишут, где именно были обнаружены подмены, и какие торренты участвуют в раздаче фильмов с сюрпризом. Скорее всего, делают они это из-за того, что не хотят рекламировать подобные сайты. Увы, но все наши читатели прекрасно знают, где искать пиратский контент, а вот создать список наиболее опасных площадок было бы верным шагом. Никто не просит представителей антивирусных компаний делать это на постоянной основе, но пока не сойдёт волна пиратства, можно было бы хотя бы попытаться обезопасить обычных пользователей.