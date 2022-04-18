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Культовую игру Ведьмак 3 запустили в 8К с трассировкой лучей и 100 графических модификаций
Культовая игра Ведьмак 3 с сотней графических модов позволяет увидеть графику следующего поколения
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В настоящее время CD Projekt RED находится в довольно сложном положении. С одной стороны – надвигаются судебные разбирательства, в ходе которых группа инвесторов планирует отсудить у польской студии десятки миллионов долларов. Может показаться, что подобные дела тянутся годами, но даже в этом случае полякам придётся нанимать дорогостоящих адвокатов, что отнимает деньги силы у руководства. С другой стороны – провал Cyberpunk 2077 не лучшим образом сказался на финансовых показателях. Да, игру удалось продать тиражом в 18 миллионов экземпляров, но большая часть это предзаказы, тогда как в 2021 году решиться на покупку неработающего проекта могли только настоящие фанаты жанра киберпанк. Какое-то время деньги у студии на счетах ещё будут, вот только на радостях в конце 2020 года руководство выписало себе гигантские премии, поэтому пока слишком рано говорить о том, сколько протянет финансовая подушка.

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Спасти положение в 2022 году должен был ремастер The Witcher 3: Wild Hunt, но поляки собственными руками закопали проект в землю. Недавно один из руководителей CD Projekt RED заявил, что разрыв отношений с российской студией Saber Interactive не повлияет на сроки выпуска долгожданной Next Gen-версии для консолей текущего поколения и мощных компьютеров. Вот только Адам Кичински слегка лукавит, ведь пока нет даже приблизительных сроков, а сам он бравирует тем, что столь несерьёзная работа и вовсе требует участия 15 программистов. Мы не будем спрашивать его о том, отчего он такую простецкую задачу доверил русским. Очевидно, что у Адама Кичински есть все нужные ответы на этот счёт.

Кстати, сам он, похоже, холоден к ремастеру, поскольку все его мысли сосредоточены вокруг The Witcher 4. Игра настолько секретна, что о ней ничего не известно, а в сети есть картинка и название, которое и вовсе в будущем может оказаться другим. Предполагается, что дальнейших приключений Геральта мы больше не увидим, а вместо него и вовсе нас может ждать толерантная сага о нелёгкой жизни эльфов с чёрной кожей на просторах средневековой Европы.

Всё это и смешно, и печально, ну а мы предлагаем снова отправиться в далёкое путешествие по третьей серии саги о Геральте. Несколько дней назад на канале Digital Dreams появилось видео, демонстрирующее впечатляющую работу обновлённых графических модификаций. Всего задействовано более сотни патчей, а за реалистичные тени и световые эффекты отвечает трассировка лучей. Мы не будем пересказывать вам очевидные вещи, ведь смотрится старая игра просто потрясающе. Да, до новинок 2022 года ей далеко, но ведь с момента релиза прошло 7 лет.

Команда блогеров не только делает красивые видео, но и позволяет скачать набор модификаций всем желающим. Финальная версия запущена в разрешении 8К и требует внушительной видеокарты. В разрешении 2К будет достаточно середняка уровня GeForce GTX 1660. Но если вы действительно хотите выкрутить все настройки на максимум в разрешении 4К, то без GeForce RTX 3060 не обойтись. Мы пробовали установить одну из предыдущих модификаций. Критических проблем замечено не было, в том числе каких-либо конфликтов и ошибок, не позволяющих пройти основную компанию.

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#ведьмак 3
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