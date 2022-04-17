Абсолютно все антивирусы имеют уровень защиты 99% и выше, но главные проблемы кроются именно в этом последнем процнете

Многие наши читатели уже давно забыли о существовании вирусов и вредоносных объектов. Причина в использовании Microsoft Defender, который поставляется в качестве бесплатного пакета всем пользователям актуальных версий настольных операционных систем Windows. Поскольку подобное ПО поставляется на условии «как есть», то требовать от него заоблачной защиты не приходится. По крайней мере, так полагают многие пользователи, которые всё ещё предпочитают платные антивирусы. Вообще это ещё не значит, что Microsoft Defender плох, но, как мы знаем, бесплатный сыр только мышеловке, поэтому требуются более серьёзная доказательная база.

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Недавно компания AV-Comparatives провела масштабное тестирование нескольких десятков популярных антивирусных пакетов, включая McAfee, Avira, Avast, Kaspersky, NortonLifeLock, AVG и многих других. Конечный результат предсказуем, поскольку большая часть представленных решений отлично справляется с повседневными задачами. И всё же, есть показатели, по которым наблюдаются просадки даже у самых именитых компаний. К примеру, если абсолютно все участники обладают уровнем защиты в режиме подключения к интернету выше 99%, то важно узнать, кто из них хуже справляется с задачами без подключения к сети. Как оказалось, здесь всё не так радужно, ведь даже самые уважаемые антивирусы работают медленно. Учтите, что медленно, это не значит неэффективно, но в корпоративном сегменте это может нести потенциальную опасность.

Как видите, всего в тесте использовалось 10 040 вредоносных объектов, при этом только 2 антивирусных пакета смогли обнаружить их все. Основное большинство ПО пропустило только 2-4 вируса, ну и самые некачественные продукты умудрились не заметить до 25 объектов. Явный провал у Trend Micro, который демонстрирует самый низкий уровень защиты. Учтите, что из 10 040 вирусов Trend Micro пропустил всего 140, поэтому в быту вас ждёт защита на уровне 98.61%.

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Не менее важен показатель ложных срабатываний. Отметим, что именно эта характеристика является наиболее раздирающей для пользователей, поскольку никому не нравится, когда во время просмотра фильма, компьютерных игр и других дел программа постоянно чего-то от вас требует. По этому показателю Kaspersky стал одним из лучших, а Microsoft Defender за время теста только 5 раз вводил пользователей в сомнения. Эксперты отмечают, что результат доказывает одну простую истину: дома вы можете пользоваться любым из указанных продуктов. Даже если у вас обычный Microsoft Defender, то защита будет находиться на достаточном для решения повседневных задач уровне. В то же время, если мы говорим о средней по размеру компании, то нужны более серьёзные решения, вот только там чем-то подобным занимаются специалисты, отвечающие за защиту. Если же мы говорим о хакерских взломах, то ни одна компания сегодня не может с уверенностью заявить о полной защите от подобных проникновений.