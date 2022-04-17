Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Kaspersky vs Microsoft Defender – какой антивирус выбрать для домашнего ПК по мнению AV-Comparatives
Абсолютно все антивирусы имеют уровень защиты 99% и выше, но главные проблемы кроются именно в этом последнем процнете
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-250000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Многие наши читатели уже давно забыли о существовании вирусов и вредоносных объектов. Причина в использовании Microsoft Defender, который поставляется в качестве бесплатного пакета всем пользователям актуальных версий настольных операционных систем Windows. Поскольку подобное ПО поставляется на условии «как есть», то требовать от него заоблачной защиты не приходится. По крайней мере, так полагают многие пользователи, которые всё ещё предпочитают платные антивирусы. Вообще это ещё не значит, что Microsoft Defender плох, но, как мы знаем, бесплатный сыр только мышеловке, поэтому требуются более серьёзная доказательная база.

реклама

Недавно компания AV-Comparatives провела масштабное тестирование нескольких десятков популярных антивирусных пакетов, включая McAfee, Avira, Avast, Kaspersky, NortonLifeLock, AVG и многих других. Конечный результат предсказуем, поскольку большая часть представленных решений отлично справляется с повседневными задачами. И всё же, есть показатели, по которым наблюдаются просадки даже у самых именитых компаний. К примеру, если абсолютно все участники обладают уровнем защиты в режиме подключения к интернету выше 99%, то важно узнать, кто из них хуже справляется с задачами без подключения к сети. Как оказалось, здесь всё не так радужно, ведь даже самые уважаемые антивирусы работают медленно. Учтите, что медленно, это не значит неэффективно, но в корпоративном сегменте это может нести потенциальную опасность.

Как видите, всего в тесте использовалось 10 040 вредоносных объектов, при этом только 2 антивирусных пакета смогли обнаружить их все. Основное большинство ПО пропустило только 2-4 вируса, ну и самые некачественные продукты умудрились не заметить до 25 объектов. Явный провал у Trend Micro, который демонстрирует самый низкий уровень защиты. Учтите, что из 10 040 вирусов Trend Micro пропустил всего 140, поэтому в быту вас ждёт защита на уровне 98.61%.

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Не менее важен показатель ложных срабатываний. Отметим, что именно эта характеристика является наиболее раздирающей для пользователей, поскольку никому не нравится, когда во время просмотра фильма, компьютерных игр и других дел программа постоянно чего-то от вас требует. По этому показателю Kaspersky стал одним из лучших, а Microsoft Defender за время теста только 5 раз вводил пользователей в сомнения. Эксперты отмечают, что результат доказывает одну простую истину: дома вы можете пользоваться любым из указанных продуктов. Даже если у вас обычный Microsoft Defender, то защита будет находиться на достаточном для решения повседневных задач уровне. В то же время, если мы говорим о средней по размеру компании, то нужны более серьёзные решения, вот только там чем-то подобным занимаются специалисты, отвечающие за защиту. Если же мы говорим о хакерских взломах, то ни одна компания сегодня не может с уверенностью заявить о полной защите от подобных проникновений.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#антивирусы #microsoft defender #kaspersky
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
Лаборатория Касперского отстранена от программы по поиску уязвимостей Bug Bounty
Защитник Windows теперь может выявлять вредоносные драйвера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
60
Минфин намерен легализовать Биткоин в РФ, но крупные держатели предпочтут риски на Binance – Cnews
14
Перехода Эфира на PоS летом не будет – разработчики назвали сроки и поделились причинами задержки
30
Цены на процессоры в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i5-12600K подешевел на 42 000р
21
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
8
Apple удалила из App Store приложение попавшего под санкции «Альфа-банка»
1
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
199
Похоже, глава Blizzard намекнул на продолжение серии StarCraft
+
Автомобильных шин на складах РФ хватит минимум на 2 года, даже если остановить производство и импорт
31
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
54
Core i7-7700K vs Ryzen 5 5600 – на что способен флагман Intel в 2022 году по мнению SH
13
Рогозин заявил, что 2 млрд рублей за полет астронавта NASA к МКС пока что так и не выплачены
15
В России назревает дефицит силикона и изделий из него
39
Утверждено временное повышение беспошлинного порога ввоза товаров в ЕАЭС до 1000 евро
8
Криптозима наступила – эксперты РБК рассказали о причинах падения Биткоина и курсе ВТС на 2022г
8
Защитник Microsoft имеет один из самых низких показателей обнаружения в автономном режиме
+
Intel Core i9-12900KS на частоте 7560 МГц обновил пару рекордов
1
Власти планируют полностью внедрить импортозамещение в области российской электроники до 2030 года
22
Журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман официально признаны иноагентами
109
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
15

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 12
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
2
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
29
Halo Infinite: так себе бесконечность
10
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
6
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Djereli
11:38
Никакой не использую после перехода с семерки на десятку. За все время ничего не подцепил. Но это как обычный юзер.
Kaspersky vs Microsoft Defender – какой антивирус выбрать для домашнего ПК по мнению AV-Comparatives
Каа
11:29
На Али двухвинтовая 3060 12ГБ за 55000 руб.
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
АNDREЙ ²º¹¹
11:28
тоггда и рутуб ворованный у ютуба? ой, а весь мир спиздил русскую таблицу Менделеева, радио, лазер, телевиение , искусственное сердце и много еще чего
Основатель Telegram Павел Дуров попросил СМИ не называть его "российским миллиардером"
warmuza
11:26
В твой аппарат ИВЛ.
Россия планирует к 2030 году производить собственные чипы по 28-нм техпроцессу
Артём Николаев
11:25
Обоссаный матрас для игр? Интересно.
В России резко подорожал ремонт iPhone
Hustww
11:25
странная вещь, на риалми 12нм хелио г96 живет процентов на 20 дольше чем поко с 6нм 810 дименсити
В России начался прием предзаказов на Redmi note 11 Pro
Артём Николаев
11:24
Отлично, с Айфоном снова можно будет начать выпендриваться, студенты в метро если и будут с ним ездить, то со старой моделью с разбитым экраном. Автору кстати лайк за иллюстрацию будущих стиляг.
В России резко подорожал ремонт iPhone
Алексей Носков
11:23
Иза-за комиссий и практически равного курса с али, на киви сейчас стало дороже.
AMD Ryzen 7 5800X3D разогнался до 5.14 ГГц
Артём Николаев
11:22
Ну простите, я только в процессе прокачки своей экспертности по говну)
Криптозима наступила – эксперты РБК рассказали о причинах падения Биткоина и курсе ВТС на 2022г
RED
11:19
1.5-2 года за текущие цены в РФ. биток ближайший год будет стабилен (ни вверх, ни в вниз), и если сложность сильно повышаться не будет (страх перед PoS ее держит), то... все равно не окупится :) Так к...
Новая версия программы-майнера T-Rex поднимает производительность LHR видеокарт до 80%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем