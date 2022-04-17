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Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
Пока больших скидок не предвидится, ведь наращивать поставки сложно
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Буквально вчера мы с вами говорили о том, что деление на ценовые сегменты для видеокарт весьма условно. Особенно всё стало сложно в последние месяцы, когда российская розница столкнулась сразу с двумя проблемами. С одной стороны – напирали санкции, что привело к полному прекращению поставок графических чипов в страну. С другой – резкий обвал рубля, что вместе привело к самым печальным последствиям. Уже пару недель мы наблюдаем за тем, как цены медленно возвращаются в норму, что позволило многим нашим читателям купить себе пусть и не самую дешёвую, но игровую видеокарту со скидкой.

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Что до ценовых сегментов, то сегодня мы поговорим о самом популярном, который расположился ниже среднего и выше бюджетного. В обычное время такие видеокарты стоят до 250 долларов, но пока надеяться на суперскидки не приходится, поэтому выбор сильно ограничен. Начать предлагаем с GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600. Принадлежность таких карт к указанному сегменту весьма условна, но в реальности они уже не могут считаться твёрдыми середняками. Дело в том, что обе не способны тянуть все игры на максимальных настройках графики в разрешении 1080р. Вам обязательно придётся проводить какие-то манипуляции, а уже через пару лет и вовсе столкнуться с ситуацией, когда графику придётся понижать до средних.

А вот GeForce RTX 3050 является ярким примером того, как высокая рекомендованная цена оказывает негативный эффект на продажи. NVIDIA явно пожадничала, поэтому первое время видеокарта вообще не пользовалась популярностью. Со временем ситуацию удалось переломить, но только из-за того, что магазины в США и ЕС начали насыщаться видеокартами. Нам кажется, что GeForce RTX 3050 дороговата для своей производительности, но нашего с вами мнения никто не спрашивает, поэтому нужно либо брать, либо проходить мимо.

GeForce GTX 1660 Ti стоит всего на пару тысяч дешевле GeForce RTX 3050 поскольку демонстрирует идентичную производительность. В случае первой решает более широкая шина памяти на 192 бита, в то время как вторая может предложить 8 Гб видеопамяти. Выбирайте, что вам больше нравится. Мы склоняемся к тому, что вам и вовсе нужно обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Модель производства Palit представляет собой наиболее бюджетную представительницу серии, но держится бодро во всех играх. Мы уже говорили, что все эти видеокарты предполагают, что вы не сможете обойтись без дополнительных настроек графики. В некоторых случаях автоматические параметры решают, но в таком случае количество кадров будет не выше 40 единиц.

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Дальше в указанном сегменте рекомендуем ничего не рассматривать, поскольку более дешёвые графические чипы способны разочаровать тех, кто предпочитает играть в самые новые блокбастеры. Если вы не можете прожить без Elden Ring, то опыт Radeon RX 6500 ХТ способен погрузить вас в уныние, не говоря уже о других играх, где уже сегодня нужно снижать настройки графики на средние.

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#видеокарты #скидки
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