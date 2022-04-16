Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 со скидкой в 73 000р
При этом оптимальным выбором стала Radeon RX 6600 XT
анонсы и реклама
Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

В прошлый раз мы с вами долго думали над тем, какие видеокарты относятся к среднему сегменту, а какие к средневысокому. Можно констатировать, что выделить несколько позиций нам удалось, но это не значит, что данные верны полностью. Особенно смущает тот факт, что некоторые графические чипы стоят значительно дороже, чем должны с учётом производительности и рекомендованной цены. Это вносит сумятицу в систему ранжирования и неминуемо приводит к ошибкам. Например, нам кажется, что GeForce RTX 3060 Ti располагается где-то между средним ценовым сегментом и средневысоким. Выводы мы делаем исходя из его производительности и рекомендованной цены, вот только продавцы в российских магазинах с нами явно не согласны.

реклама

Обратите внимание: ест две видеокарты: Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3060 Ti. Первая заметно быстрее и проигрывает только в трассировке лучей. Вот только стоят обе карты одинаково, что ставит потенциальных покупателей в тупик. На стороне NVIDIA сила бренда, ведь далеко не всем нравится продукция AMD. И всё же, если абстрагироваться от не самого удачного программного обеспечения, то Radeon RX 6700 XT нам кажется предпочтительнее. В то же время, если вы опасаетесь связываться с красными, то GeForce RTX 3060 Ti пусть и не относится к средневысокому сегменту, предлагает отличную производительность и не подведёт вас в реальных играх.

Точно такая же ситуация и с противостоянием GeForce RTX 3060 против Radeon RX 6600 XT. Сегодня последняя стоит на 9 тысяч рублей дешевле, а многие геймеры, которые не разбираются в видеокартах, с высокой долей вероятности выберут NVIDIA. Мы бы не стали утверждать, что GeForce RTX 3060 плохая и медленная. Это не так, ведь она отлично справляется с играми в 1080р и будет это делать ещё минимум пару лет. Вам не придётся снижать настройки и сталкиваться с просадками. Но Radeon RX 6600 XT и быстрее и дешевле, поэтому мы рекомендуем именно эту видеокарту.

Последний виртуальный бой состоялся между GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600. А вот здесь нам кажется, что победа на стороне NVIDIA. Производительность у этих карточек примерно идентичная, но у GeForce RTX 2060 есть узнаваемый бренд и трассировка лучей. Мы относимся к этой технологии скептически, но новички, которые купились на рекламу, сочтут трассировку лучей преимуществом. Radeon RX 6600 определённо холоднее, у неё низкое энергопотребление, что позволяет ей работать на самых бюджетных системах. А вообще нам кажется, что всё дело в том, что Ситилинк снизил цену на GeForce RTX 2060 на 73 тысяч рублей. Именно это позволило модели производства GIGABYTE получить такие преимущества над красным лагерем.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

На этом перечень видеокарт среднего ценового сегмента предлагаем считать законченным. Да, сегодня все указанные выше модели стоят намного дороже, но это уже тема для другого материала.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #скидки
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Цены на процессоры в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i5-12600K подешевел на 42 000р
Настольная видеокарта Intel ARC A770 замечена в Geekbench с частотой графического чипа 2,4 ГГц
Sapphire готовит низкопрофильную видеокарту Radeon RX 6400 Pulse
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
10
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
40
NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
32
Shiba Inu дешевеет несмотря на листинг на Robinhood, а эксперты Fxstreet ожидают роста курса токена
+
NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
19
Минфин намерен легализовать Биткоин в РФ, но крупные держатели предпочтут риски на Binance – Cnews
10
Перехода Эфира на PоS летом не будет – разработчики назвали сроки и поделились причинами задержки
15
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
12
Наличие встроенной графики RDNA 2 у процессоров Ryzen 7000 Raphael подтвердило обновление CPU-Z
3
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
184
Американцы запретили в РФ шрифты Times New Roman и Arial – чем это грозит обычным пользователям
27
В сети обнаружена материнская плата с чипсетом AMD B650 и процессором AMD Ryzen 7000
2
Натуральный гормон кисспептин помог учёным разработать эффективное средство для лечения остеопороза
+
Автомобильных шин на складах РФ хватит минимум на 2 года, даже если остановить производство и импорт
26
Видеокарта Intel ARC A350M стала существенно быстрее в играх после отключения технологии Intel DTT
5
Цены на процессоры в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i5-12600K подешевел на 42 000р
13
В России назревает дефицит литиевого сырья - Аргентина и Чили приостановили поставки
146
В Казахстане могут внедрить плавающий налог на майнинг, зависящий от стоимости криптовалют
4
Флагманы Intel и AMD продолжают дешеветь в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X стоит меньше 50 000р
2
Похоже, глава Blizzard намекнул на продолжение серии StarCraft
+

Популярные статьи

Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
34
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
63
Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
19
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
12
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
23
Противотанковая артиллерия Вермахта. САУ ч.1
15
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
19
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
7

Сейчас обсуждают

ЕжикВтумане
02:05
Так кто ж об этом расскажет?Но в чёрном море пока лучше не купаться,на всякий случай.
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
Za_победу
02:04
Откуда информация про 100-ни погибших моряков??? Ссылку на focus.ua можешь не давать - это сайт с укрофейками. Слова товарища Пономарева тоже не стоят и выеденного яйца! Так откуда инфа, бот?
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
ЕжикВтумане
02:04
Классический Цугцванг у них и чтобы они не решили,будет только хуже.
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
fokuslotus
02:03
Мы возомнили себя хозяевами земли, но в реальности земля принадлежит бактериям и вирусам. Время идет, зарождалась жизнь, умирали динозавры, мамонты, возможно(но не факт) человечество, но бактерии оста...
Сохранение локдауна в Китае до мая может иметь катастрофические последствия для местной промышленности
nukemall
01:59
Средняя скорость около 88км/ч, ну давай, разгони двухтонную тушу до такой скорости имея моторчик от мопеда.
Электромобиль Mercedes-Benz смог преодолеть 1000 км без подзарядки на реальном маршруте
Стас Михайлов
01:59
А в вон том ситилинке збс цены?
Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 со скидкой в 73 000р
Стас Михайлов
01:59
А 6600 за 63к?
Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 со скидкой в 73 000р
ЕжикВтумане
01:58
То есть погибшие сотни моряков-это для тебя просто фигня?Ты больной социопат что ли?
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
nukemall
01:57
Вражеских пропагандонов признали вражескими пропагандонами.
Журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман официально признаны иноагентами
VRoman
01:57
За 5-10 тыс получишь 1 месяц гарантии и 6 месяц срок службы и не больше FHD
Власти планируют полностью внедрить импортозамещение в области российской электроники до 2030 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем