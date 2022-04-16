При этом оптимальным выбором стала Radeon RX 6600 XT

В прошлый раз мы с вами долго думали над тем, какие видеокарты относятся к среднему сегменту, а какие к средневысокому. Можно констатировать, что выделить несколько позиций нам удалось, но это не значит, что данные верны полностью. Особенно смущает тот факт, что некоторые графические чипы стоят значительно дороже, чем должны с учётом производительности и рекомендованной цены. Это вносит сумятицу в систему ранжирования и неминуемо приводит к ошибкам. Например, нам кажется, что GeForce RTX 3060 Ti располагается где-то между средним ценовым сегментом и средневысоким. Выводы мы делаем исходя из его производительности и рекомендованной цены, вот только продавцы в российских магазинах с нами явно не согласны.

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Обратите внимание: ест две видеокарты: Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3060 Ti. Первая заметно быстрее и проигрывает только в трассировке лучей. Вот только стоят обе карты одинаково, что ставит потенциальных покупателей в тупик. На стороне NVIDIA сила бренда, ведь далеко не всем нравится продукция AMD. И всё же, если абстрагироваться от не самого удачного программного обеспечения, то Radeon RX 6700 XT нам кажется предпочтительнее. В то же время, если вы опасаетесь связываться с красными, то GeForce RTX 3060 Ti пусть и не относится к средневысокому сегменту, предлагает отличную производительность и не подведёт вас в реальных играх.

Точно такая же ситуация и с противостоянием GeForce RTX 3060 против Radeon RX 6600 XT. Сегодня последняя стоит на 9 тысяч рублей дешевле, а многие геймеры, которые не разбираются в видеокартах, с высокой долей вероятности выберут NVIDIA. Мы бы не стали утверждать, что GeForce RTX 3060 плохая и медленная. Это не так, ведь она отлично справляется с играми в 1080р и будет это делать ещё минимум пару лет. Вам не придётся снижать настройки и сталкиваться с просадками. Но Radeon RX 6600 XT и быстрее и дешевле, поэтому мы рекомендуем именно эту видеокарту.

Последний виртуальный бой состоялся между GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600. А вот здесь нам кажется, что победа на стороне NVIDIA. Производительность у этих карточек примерно идентичная, но у GeForce RTX 2060 есть узнаваемый бренд и трассировка лучей. Мы относимся к этой технологии скептически, но новички, которые купились на рекламу, сочтут трассировку лучей преимуществом. Radeon RX 6600 определённо холоднее, у неё низкое энергопотребление, что позволяет ей работать на самых бюджетных системах. А вообще нам кажется, что всё дело в том, что Ситилинк снизил цену на GeForce RTX 2060 на 73 тысяч рублей. Именно это позволило модели производства GIGABYTE получить такие преимущества над красным лагерем.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

На этом перечень видеокарт среднего ценового сегмента предлагаем считать законченным. Да, сегодня все указанные выше модели стоят намного дороже, но это уже тема для другого материала.