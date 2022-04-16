В прошлый раз мы с вами долго думали над тем, какие видеокарты относятся к среднему сегменту, а какие к средневысокому. Можно констатировать, что выделить несколько позиций нам удалось, но это не значит, что данные верны полностью. Особенно смущает тот факт, что некоторые графические чипы стоят значительно дороже, чем должны с учётом производительности и рекомендованной цены. Это вносит сумятицу в систему ранжирования и неминуемо приводит к ошибкам. Например, нам кажется, что GeForce RTX 3060 Ti располагается где-то между средним ценовым сегментом и средневысоким. Выводы мы делаем исходя из его производительности и рекомендованной цены, вот только продавцы в российских магазинах с нами явно не согласны.
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Обратите внимание: ест две видеокарты: Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3060 Ti. Первая заметно быстрее и проигрывает только в трассировке лучей. Вот только стоят обе карты одинаково, что ставит потенциальных покупателей в тупик. На стороне NVIDIA сила бренда, ведь далеко не всем нравится продукция AMD. И всё же, если абстрагироваться от не самого удачного программного обеспечения, то Radeon RX 6700 XT нам кажется предпочтительнее. В то же время, если вы опасаетесь связываться с красными, то GeForce RTX 3060 Ti пусть и не относится к средневысокому сегменту, предлагает отличную производительность и не подведёт вас в реальных играх.
Точно такая же ситуация и с противостоянием GeForce RTX 3060 против Radeon RX 6600 XT. Сегодня последняя стоит на 9 тысяч рублей дешевле, а многие геймеры, которые не разбираются в видеокартах, с высокой долей вероятности выберут NVIDIA. Мы бы не стали утверждать, что GeForce RTX 3060 плохая и медленная. Это не так, ведь она отлично справляется с играми в 1080р и будет это делать ещё минимум пару лет. Вам не придётся снижать настройки и сталкиваться с просадками. Но Radeon RX 6600 XT и быстрее и дешевле, поэтому мы рекомендуем именно эту видеокарту.
Последний виртуальный бой состоялся между GeForce RTX 2060 и Radeon RX 6600. А вот здесь нам кажется, что победа на стороне NVIDIA. Производительность у этих карточек примерно идентичная, но у GeForce RTX 2060 есть узнаваемый бренд и трассировка лучей. Мы относимся к этой технологии скептически, но новички, которые купились на рекламу, сочтут трассировку лучей преимуществом. Radeon RX 6600 определённо холоднее, у неё низкое энергопотребление, что позволяет ей работать на самых бюджетных системах. А вообще нам кажется, что всё дело в том, что Ситилинк снизил цену на GeForce RTX 2060 на 73 тысяч рублей. Именно это позволило модели производства GIGABYTE получить такие преимущества над красным лагерем.
На этом перечень видеокарт среднего ценового сегмента предлагаем считать законченным. Да, сегодня все указанные выше модели стоят намного дороже, но это уже тема для другого материала.