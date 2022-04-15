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Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
Цены на видеокарты ниже, чем в середине февраля
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Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Большинство геймеров покупает средние по цене видеокарты. Нужно признать, что флагманы пусть и радуют своими скоростями, показывая огромный прирост количества кадров в секунду по сравнению с середняками, чаще всего не интересуют обычных пользователей. Можно сколько угодно искать причину в плохом маркетинге, но факт остаётся фактом, ведь именно конечная стоимость и является определяющей. В 2021 году на рынке видеокарт произошли большие перемены, в результате которых геймеры вынуждены были платить за видеокарты в несколько раз больше, чем это было годом ранее. В последние месяцы стоимость большинства графических чипов возвращается в норму, поэтому есть смысл задуматься об апгрейде своего компьютера. Как многие знают, в системе нужен баланс, но без достойной видеокарты об играх можно даже не мечтать.

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Сегодня мы рассмотрим средневысокий ценовой сегмент. К сожалению, в настоящее время цены там оставляют желать лучшего, но это не значит, что выбрать видеокарту по своим доходам невозможно. Немного выходит за пределы допустимого GeForce RTX 3070 Ti. Это уже не флагман, но ещё и не середняк. Теоретически перед нами промежуточная, цена на которую выходит далеко за пределы всех допустимых значений. Если вы хотите играть во все игры, не прилагая никаких усилий по отдельной настройке каждой игры в отдельности, то GeForce RTX 3070 Ti именно то, то вам нужно. Она легко справляется с разрешением 2К и может себя проявить даже в 4К.

GeForce RTX 3070 заметно дешевле. Это всё тот же средневысокий уровень, но уже с меньшим запасом производительности. Баловаться с 4К не рекомендуем, ведь в таком случае настройки придётся снижать на средние, что на большом мониторе приведёт к невнятной графике и посредственному игровому опыту. По сравнению со старшей моделью, вы экономите почти 25 тысяч рублей. Назвать это супервыгодной сделкой не поворачивается язык, вот только стоит помнить, что ещё пару недель назад видеокарта производства Palit стоила почти 230 000 рублей. Получается, что по сравнению с теми, кто купил такую карту в марте, мы экономим 130 000 рублей. Весьма недурно.

Radeon RX 6700 XT заслуженно считается бестселлером в сегменте видеокарт до 100 000 рублей. Цена плавно опускается, но уже не демонстрирует таких резких рывков, как неделю назад. Если у вас есть нужная сумма на руках, то вас может остановить только сомнительное программное обеспечение AMD и слухи о проблемах с драйверами. Во всём остальном Radeon RX 6700 XT способна несколько лет тянуть все игры на максимальных настройках в 2К. Вполне возможно, что уже в этом году появится более внушительная технология трассировки лучей и FSR второго поколения.

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RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
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Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
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На этом предлагаем со средневысоким сегментом завершить. Возможно, кто-то скажет, что сюда стоит отнести Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 3060 Ti. Нам кажется, что обе видеокарты не годятся под указанное выше определение. Дело в том, что средние по цене карты должны тянуть игры в 1080р на максимальных настройках. Модели стоимостью около 100 000 рублей обязаны делать это же, но уже в разрешении 2К. Что до флагманов, то их удел 4К.

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#видеокарты #скидки
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Sheshenbek
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если честно за месяц цены НИХЕРА не понимались. ну у нас в ситилинке покрайнемере как палит гейрок 3070ti стоила 125к месяц назад ,так она и сейчас стоит
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