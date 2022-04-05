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Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
Пока никто из бывших знакомых не согласился дать Роману Абрамовичу денег
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Дела у российских миллиардеров, попавших под американские санкции, идут неважно. У кого-то забрали дом, у других яхты, но первым делом заблокировали банковские счета. Спустя месяц ситуация остаётся сложной, а сами миллиардеры стараются как можно реже появляться в поле зрения прессы. Эти ребята прекрасно знают, что сочувствия со стороны обычных граждан они не встретят, поэтому надеются вернуть свои деньги путём переговоров либо судебных разбирательств. Пока неясно, чем это всё закончится, но уже сегодня очевидно, что простых решений не будет.

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А вообще нет ничего удивительного в том, что российские обыватели относятся к российским миллиардерам с негативом. Если у вас есть время, поищите в интернете информацию о том, сколько Роман Абрамович инвестировал денег в Великобританию. При этом есть не только очевидные факты, но и многолетние спортивные программы, когда тысячи английских мальчишек получали бесплатную футбольную форму и лучшие площадки для тренировок. Туда приезжали звёзды мирового футбола, позволяя этим ребятам прикоснуться к своей мечте. Любопытно, отчего Рома Абрамович не устраивал подобных перфомансов в России?

Как показали последние события, нет таких заслуг, на которые не закроет глаза правительство Великобритании, если ты родился русским. Если у вас есть хотя малейшие сомнения на этот счёт, то мы отсылаем вас в паблик к одному популярному блогеру. Учтите, что таких много, а в комментариях у этого парня можно встретить не только крупных экономистов, но и Виталика Бутерина. Накал ненависти к русским там зашкаливает, высказывать своё мнение не рекомендуем, его быстро удалит администрация социальной сети.

Возвращаясь к Роме Абрамовичу. Как сообщается, миллиардер сегодня находится в трудном положении, ведь активы заморожены, а денег взять негде. Именно эта нужда привела его к мысли одолжить у знакомых миллион долларов. Якобы, деньги пойдут на обслуживание яхты, зарплаты сотрудникам, охране и другие выплаты. Также Роману нужно в срочном порядке заплатить за аренду дома в Лондоне. Если этого не сделать, то участок вместе со стоящим роскошным домом могут конфисковать. Есть информация, что Абрамович уже обращался к режиссёру Бретту Ратнеру, а также клану Ротшильдов. Ни в первом, ни во втором случае денег получить не удалось, поскольку наличными ни у кого нет, а попытка снять такую сумму для помощи русского опального олигарха может стоять карьеры.

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В настоящее время Роман пытается продать свой клуб. Сообщается, что есть потенциальные покупатели, а вот каким образом будут переводиться деньги, пока неизвестно. Сам Абрамович уверяет, что деньги направит в специальный фонд, помогающий пострадавшим от спецоперации на территории Украины. Верится в подобное с большим трудом, но даже это может не спасти миллиарды фунтов стерлингов, которые Роман планирует выручить. Правительство Британии и вовсе может сделать из него показательный пример, отняв не только недвижимость, но и Челси. А вообще будем надеяться, что всё это станет уроком для тех, кто решит вместо инвестиций в российский спорт, науку и медицину, вливать миллионы долларов в британскую экономику.

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#санкции #роман абрамович
8
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А ведь сколько лет Рома считал себя британским лордом, почти ровней королеве..... И тут такой удар по самомнению! Деньги преходящи, а вот самомнение придётся долго восстанавливать.....
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
Михаил Орлов
17:15
Нет он не ебанутый как ты,которому мерещатся хохлы ,Бандеры и еб..й как ты.Методичка не прокатила
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