А ведь с момента начала продаж прошло всего 18 месяцев

В начале 2020 года автор данного материала спокойно сидел на своей GeForce GTX 1070, предвкушая скорый выход нового поколения графических чипов NVIDIA Ampere. Инсайдеры уверяли, что это будет настоящий прорыв, рассказывая о том, насколько быстрее станут видеокарты в играх. В тот момент о коронавирусе говорили немного, а весь мир смотрел, как активно китайцы воюют с пандемией в своей стране. Скорее всего, автор данного материала надолго присоединился бы к армии ждунов, но поступило выгодное предложение купить новенькую GeForce RTX 2070 Super по крайне выгодной цене. В итоге это оказалось верным решением, ведь многие геймеры решили подождать, надеясь на Дженсена Хуанга.

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Когда в декабре цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии стали расти, основатель NVIDIA выступил с заявлением, рассказав о полупроводниковом кризисе, на который было принято решение свалить все беды. Дженсен пообещал, что уже в 1 квартале 2021 года всё изменится, ведь договора подписаны, а склады забиты под завязку. Возможно, он действительно не лгал, но майнинговая лихорадка не дала возможности разобраться в правдивости слов Хуанга, ведь весь 2021 год шла борьба с доступностью видеокарт. Уже после выяснилось, что NVIDIA умудрилась выпустить на 30% больше графических чипов, чем годом ранее, но все они ушли прямиком на фермы, в то время как геймерам предлагали тратить сотни тысяч рублей на подобную продукцию, вынуждая платить тройную цену.

Когда в начале 2022 года Дженсен Хуанг снова рассказал о скором решении дефицита графических чипов, ему мало кто поверил. Судя по всему, на этот раз форс-мажорных факторов не было, ведь видеокарты снова вернулись в магазины. Вообще пока речь о западных торговых сетях, но вы же знаете, как китайцы любят российских геймеров, а значит уже вскоре дядюшка Ляо подвезёт вам партию новеньких видеокарт. Но давайте к главной теме.

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Сегодня спустя 18 месяцев после начала продаж NVIDIA объявила о перезагрузке графических чипов поколения Ampere. Утверждается, что все вопросы с доступностью решены, видеокарты лежат в большом количестве и ждут своего часа. Якобы, на этот раз цены либо соответствуют рекомендованным, либо близки к ним. При этом речь не об эталонных моделях, которых выпускается совсем немного, а о партнёрских предложениях. Выше вы можете увидеть, что на этот раз NVIDIA не врёт, ведь флагманы стоят всего немного дороже рекомендованных цен. Геймерам предлагается множество моделей, от тех, которые почти не отличаются от референсных, до прокачанных, с усиленными системами охлаждения и повышенными тактовыми частотами. Пока всё это касается только официального интернет-магазина в США, а значит ситуация в Европе пока остаётся под вопросом. Там действует пересчёт в евро, благодаря чему видеокарты получают дополнительную наценку, которая часто превышает 200 долларов для флагманов и до 100 долларов на относительно недорогие модели. Какими цены будут в РФ, и когда скидки придут к российским геймерам, не знает никто.