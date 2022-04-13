А вот предсказать, сможет ли Radeon RX 6950 XT догнать GeForce RTX 3090 Ti в играх, пока сложно

Игровому рынку нужны новые герои. Пока за корону лидера между собой соревнуются только NVIDIA и AMD, но уже вскоре в бой вступит и Intel. Вообще синие должны были выпустить новое поколение видеокарт ещё в начале 2022 года, но по неизвестным причинам отложили продажи на неопределённый срок. Фанатам флагманов ловить нечего, ведь до уровня GeForce RTX 3080 Intel не дотянет, но это не значит, что новинки не стоит ждать. А вот текущее поколение флагманов NVIDIA и AMD никак не поделит между собой корону. Очевидно, что в большинстве игр GeForce RTX 3090 выходит на первое место, но фанаты Лизы Су упрямо заявляют о том, что Джесен Хуанг всех подкупил, поэтому мы видим результат нечестной борьбы. Положить конец всем домыслам было решено с помощью GeForce RTX 3090 Ti, которая закрепила за NVIDIA корону лидера. Уже тогда было ясно, что это ненадолго, ведь Radeon RX 6950 XT уже рядом.

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На самом деле старт продаж ожидается 10 мая, а мы до сих пор не видели ни одного теста, что вызывает массу вопросов. Пока неясно, как замена видеопамяти на более скоростную повлияет на конечную производительность, поэтому мы пока можем судить исключительно по слухам. Так вот, кардинальных перемен не предвидится, а потенциальных покупателей ждёт увеличенный показатель TGP, что может позитивно сказаться на тактовых частотах во время разгона. Также нам неизвестно, будут ли повышены тактовые частоты обновлённого графического чипа. А вот цены начали понемногу просачиваться в сеть.

Инсайдеры утверждают, что один из австралийских магазинов совершенно случайно выставил предзаказ на Radeon RX 6950 XT производства Gigabyte за 3241 австралийский доллар. В пересчёте на более популярную валюту США, мы получаем сумму в 2400 долларов. Неясно, идёт ли речь о рекомендованной стоимости, или перед нами уже накрутка самого магазина, но на первый взгляд 2400 долларов кажутся довольно внушительной платой за видеокарту. Кажутся, до тех пор, пока вы не посмотрите в сторону GeForce RTX 3090 Ti. Известно, что только рекомендованный ценник на флагманский графический чип установлен на отметке 3000 долларов, а значит 2400 – это ещё и намного дешевле конкурента. Вот только австралийский магазин предлагает Radeon RX 6950 XT заказать за 2400 долларов, в то время как за суперфлагман NVIDIA просят намного дороже.

анонсы и реклама Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Напомним, кроме Radeon RX 6950 XT, которая должна стать главной занозой в пятке у Дженсена Хуанга, в продажу также поступят видеокарты Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. AMD удаётся держать характеристики в секрете, а тестов всё ещё нет. Крепитесь.