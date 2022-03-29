Прирост производительности невелик, но он есть, а значит перед нами самая быстрая игровая видеокарта на планете

Давненько NVIDIA не выпускала видеокарту, о которой бы так много говорили в прессе. Казалось бы, кому вообще нужна супердорогая GeForce RTX 3090 Ti, стоимость которой в магазине будет стартовать с 4000 долларов, а производительность окажется всего на несколько процентов выше, чем у существующего в продаже флагмана. Уже в ходе выпуска появились слухи, что у NVIDIA просто нет такого количества скоростной видеопамяти и отборных чипов. Неясно, насколько это всё соответствует действительности, но спустя месяцы утечек, отмен и фантастических домыслов видеокарта готовится поступить в продажу.

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Эксперты уверяют, что GeForce RTX 3090 Ti стала своеобразным полигоном для NVIDIA, позволяя подготовится к выходу следующего поколения задолго до практической возможности поработать с инженерными графическими чипами. Если говорить об отличиях новинки, то в первую очередь необходимо указать память GDDR6X, способную работать на тактовой частоте 21 Гбит/с (против 19500 Гбит/с на GeForce RTX 3090). Теоретически, это даёт 7.5% прирост пропускной способности, впервые в истории настольных пользовательских графических чипов поднимая этот показатель выше 1000 Гб/с. (1008 против 940). Питание осуществляется при помощи 16-контактного разъёма, который станет стандартом для графических чипов следующего поколения. Заявленная мощность достигает 450 Вт, но мы то с вами знаем, что видеокарта способна на большее. Если обратиться к тестам, проведённым командой TechPowerUp, то становится ясно, что перед нами настоящий рекордсмен. Кстати, 16-контактный разъём способен подать до 600 Вт, а значит предел для роста ещё не достигнут.

Но всё это теория, ведь реальные тесты намного красноречивее технических характеристик. Сегодня мы обратимся к результатам, полученным экспертами TechPowerUp. Они использовали видеокарту производства ASUS, которая поставляется со штатной системой жидкостного охлаждения.

И вот теперь всё зависит от того, кто будет оценивать результаты. Если вы ждали гигантского прироста производительности, то его нет и не могло быть. В случае, если речь идёт о небольшой группе энтузиастов, которая предпочитает покупать самое дорогое и быстрое железо, то смысл в покупке очевиден, ведь GeForce RTX 3090 Ti оказалась действительно самой быстрой видеокартой на планете. Что важно, новинка не теряет своего преимущества над конкурентами со сменой разрешения дисплея. Так, если в 1080р отрыв составляет 10 кадров в секунду, то в 2К он даже увеличивается до 12.5 fps. Точно такая же ситуация и в 4К, где можно констатировать появление первой видеокарты, которая способна по всем играм показать больше сотни кадров в секунду. Такого раньше не удавалось никому.

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Мы не знаем, сколько западные магазины попросят за новинку. Рекомендованная цена стартует с 2000 долларов, но нет никаких сомнений, что первые партии будут расходиться за 4 тысячи и выше. Что до российского рынка, то здесь даже сложно предположить, сколько попросят отечественные ритейлеры за самую быструю видеокарту на планете.