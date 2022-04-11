Radeon RX 6950 XT получит более быструю память и высокую пропускную способность

Ещё несколько недель назад можно было поспорить на тему того, какая видеокарта является самой быстрой на планете. Фанаты NVIDIA справедливо заявляли о том, что на такую роль годится только GeForce RTX 3090, ну а любители продукции AMD были уверены в победе Radeon RX 6900 XT. Нужно признать, что обе стороны в чём-то правы, ведь многое зависит от конкретной игры, движка и используемых технологий. Особый упор делался на цену, ведь сегодня Radeon RX 6900 XT стоит намного дороже флагмана NVIDIA, а значит, даже проигрывая несколько кадров в секунду, всё равно остаётся выгоднее и потенциально лучше.

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Мы не будем вдаваться в эти логические коллизии, хотя они и не лишены смысла, ведь недавно расставить всё по местам удалось GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, это новый суперфлагман, который не принёс огромного прироста производительности, но добился более важных успехов, на некоторое время закрепив за NVIDIA майку лидера. Уже давно ходят слухи, что это ненадолго, ведь красные готовят к выходу обновлённую серию видеокарт. Всего ожидается 3 модели: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. Все они не предусматривают кардинального пересмотра технических характеристик и предполагают установку более скоростной видеопамяти и расширение границ TGP. За счёт этого можно будет увеличить разгонный потенциал каждой конкретной модели, а значит партнёры смогут предложить более высокие тактовые частоты уже с завода. Ну а энтузиасты порадуются возможности дополнительного разгона, не говоря уже о том, что благодаря увеличенной пропускной способности видеопамяти, удастся выйти на новый уровень производительности.

До недавнего времени все эти параметры были неизвестны. Инсайдеры полагали, что потенциальных покупателей может ждать увеличенное количество памяти и пересмотр параметров графических чипов. После нескольких утечек стало ясно, что руководство AMD решило не усложнять себе жизнь, предпочитая добиться небольшого прироста скорости в реальных играх малой кровью. Дополнительные данные удалось выяснить в ходе регистрации нескольких графических чипов PowerColor в ЕЭК (Евразийской экономической комиссии).

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Инсайдеры отмечают, что первоначально были планы выпустить обновлённую серию 20 апреля, но из-за обострившейся ситуации с коронавирусом в Китае сроки сдвинули на 10 мая. Реальных игровых тестов мы пока не видели, что вызывает справедливые сомнения. Есть мнение, что видеокарт обновлённой серии будет мало, поскольку пока даже проверенные временем партнёры не начали получать тестовые экземпляры.