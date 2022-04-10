Ivy Bridge третьего поколения vs Alder Lake 120го поколения

Многие наши читатели уже и не помнят тех лет, когда Intel представила первые поколения процессоров Core. Именно тогда случилось разделение на офисные, бюджетные, высокопроизводительные и флагманские решения. При этом, если сегодня есть ещё и Core i9, занимающие роль суперфлагманов, то на тот момент всё ограничивалось флагманской серией Core i7. Старые камни так хорошо прижились в системах по всему миру, что первые поколения до сих пор кочуют по дачам и офисным станциям, обеспечивая приемлемую производительность. Поскольку с тех пор прошло 10 лет и сменилось 9 поколений, то глупо даже надеяться, что даже самые скоростные камни будут выглядеть достойно на фоне молодых представителей Alder Lake.

реклама

Сегодня у наших читателей появится возможность сравнить с виду одинаковые, но очень разные процессоры. В одном углу ринга старый бюджетный Celeron G1610. Это 2-ядерный камень, выпущенный в 2012 году. Он мог работать на тактовой частоте 2.6 ГГц и совсем не умел разгоняться. Встретить подобные процессоры в наше время сложно, но можно, хотя по большей части они лежат в виде бесполезного электронного мусора, до которого никому нет никакого дела. В другом углу – Celeron G6900, начало продаж которого стартовало в январе текущего года. Это самый бюджетный 2-ядерный камень с тактовой частотой 3.4 ГГц. Если первый изготавливался по 22-нм техпроцессу, то второй уже согласно 10-нм технологическим нормам. Тестирование проведено блогерами канала RandomGaminginHD. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 2080 Super, ну а результаты обсудим ниже.

В CS:GO старый камень неплохо справляется с задачами, демонстрируя средние 46 кадров в секунду. Новичок справился намного лучше. Здесь у нас 118 fps, а значит при наличии мощной видеокарты можно играть даже на откровенно старых и бюджетных процессорах.

Приятно удивили показатели в Cyberpunk 2077: 24 кадра в секунду у Celeron G1610 и 52 fps у Celeron G6900. Картинка выглядит сносно, а при снижении графических настроек можно было бы добиться куда более высоких показателей. Хотя даже старичок демонстрирует неплохую плавность, а рывки почти незаметны.

А вот с настройками Far Cry 6 авторы ролика перемудрили. Играть невозможно (11 против 17 fps), но это поясняется как низкий уровень самих процессоров. Очевидно, что, снизив настройки до средне-низких, можно было бы получить выше 30 кадров в секунду даже на старом Celeron G1610.

А вот GTA V традиционно радует любителей старых комплектующих. На Celeron G1610 удалось получить 27 кадров в секунду, тогда как из более нового Celeron G6900 выжили все 59 fps. И снова настройки максимальные, а значит снизив хотя бы часть графических эффектов можно было бы добиться чего-то более стабильного. Аналогичная ситуация с Fortnite, где получились следующие результаты: 26 против 65 fps.

Далеко ходить за выводами не будем. Как видите, за 10 лет Intel не совершила значимого прыжка в производительности. Повторимся, что на старших процессорах всё немного иначе, но и там всё ограничивается 3-кратным преимуществом. Если предположить, что Intel всё это время должны были бы следовать закону Мура, то за 10 лет при удвоении производительности каждый 2 года удалось бы увеличить чистую скорость в 32 раза. Здесь же у нас скромные 2.5 раза.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза



