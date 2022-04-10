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Спутниковый интернет Илона Маска отключился по всему миру в результате неизвестной ошибки
Долгое время Илон Маск уверял весь мир в том, что Starlink намного стабильнее проводного интернета
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Спутниковый интернет существует уже много лет. Казалось, что это зрелый рынок, который поделили несколько крупных компаний. Гигантских доходов там не было, а многим казалось, что ловить здесь просто нечего. Казалось, пока Илон Маск не решил вломиться на рынок словно слон в посудную лавку. Эксперты констатируют, что конкуренты вымирают, а некоторые из них могут закрепиться в корпоративном секторе, либо и вовсе уйти с рынка, ведь ни у кого из них нет миллиардной подушки и намерений запустить на орбиту десятки тысяч спутников.

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В конце марта мы приводили данные экспериментов обычных пользователей. Как оказалось, Starlink далёк от совершенства, поскольку стабильностью здесь и не пахнет. Нередки падения скорости до критических отметок, а подобные сюрпризы наблюдаются в течение всего дня. Можно сделать выводы, что качество работы будет гарантироваться только после того, как группировка достигнет определённого количества спутников, хотя официальных комментариев на этот счёт не поступало. А вообще Илон Макс любит обсуждать только победы.

Неудивительно, что даже спустя сутки основатель Tesla не озвучил причины вчерашнего из строя пользовательских терминалов по всему миру. Как сообщается, 9 апреля наблюдалось резкое падение скорости и даже полная остановка связи в таких странах, как Англия, США, Канада, Португалия и других. Горячая линия SpaceX оказалась перегружена, а представители Starlink обещали решить проблему в кратчайшие сроки. Данных о том, что вообще произошло, нет, а большинство спутниковых терминалов автоматически заработали уже через полчаса, тогда как в некоторых случаях наблюдались и более длительные сбои. Наиболее находчивые сами додумались перегрузить терминал через несколько часов, тогда как другие ожидали чуда от Илона Маска.

Постфактум можем сказать, что работа терминалов пришла в норму, но сам Илон не сильно по этому поводу не очень переживал, не прекращая взять под контроль Twitter. Он создаёт громкие темы, продолжая накачивать своих подписчиков выгодными фактами. Предполагается, что это позволит ему не только войти в совет директоров, но и даст в руки контроль над социальной сетью.

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Напомним, Илон Маск не единственный, кто планирует создать спутниковую глобальную группировку. К примеру, Amazon активно разрабатывает группировку Kuiper, которая будет включать тысячи аппаратов и начнёт предоставлять услуги уже в 2023 году. Джефф Безос настроен серьёзно, поэтому нет никаких сомнений в том, что война за спутниковый интернет в ближайшие годы разгорится с новой силой. Есть ещё OneWeb, которая создавалась при активном участии российских специалистов и запускалась на ракетах Союз. Поскольку основная часть акций принадлежала британской компании, проект может быть заморожен, либо и вовсе никогда не реализован.

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#илон маск #starlink
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