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Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
При этом заявленная скорость равняется 300 Мбит/с
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Долгое время считалось, что именно электрокары станут самым прибыльным бизнесом, который принесёт Илону Маску известность. Что же, компания Tesla действительно много стоит, и в какой-то момент позволила своему основателю стать самым богатым человеком на планете. Вот только это далеко не всё, чем сегодня может похвастать миллиардер. Прежде всего стоит вспомнить SpaceX, потенциал которой сложно переоценить. Пока ракеты доставляют на орбиту астронавтов и спутники, но в будущем могут позволить совершить прыжок на другие планеты, открыв двери на Марс. Тёмной лошадкой считается разработка чипов для головного мозга по программе Neuralink. Здесь слишком много переменных, поэтому предсказать развитие событий крайне сложно, а вот спутниковый интернет уже позволил начать Илону Маску экспансию на мировой рынок, понемногу опустошая кошельки жителей нашей планеты.

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Пока речь идёт об энтузиастах и тех, кто живёт в отдалённых районах по всему миру. Здесь всё просто: если проводной интернет к вам проведён не был, а мобильный работает медленно, то стоит только купить терминал и приёмник. В настоящее время количество пользователей насчитывает около 250 000 человек, но число фанатов Илона Маска намного больше, поэтому уже вскоре мы увидим и более впечатляющие цифры. Нужно понимать, что самое главное в этом деле заключается в том, оценят ли обычные пользователи скоростной интернет Starlink, или предпочтут отказаться от него из-за существующих проблем.

Если вы думали, что там всё гладко, то сильно ошиблись. Давайте предметно: у автора данного материала стабильное сетевое подключение со скоростью 200 Мбит/с. Роутер и оператор позволяют больше, но пока нет необходимости. На самом деле желание расширить канал появляется только в том случае, когда нужно скачать фильм размером 30 Гб и более, но уже через несколько минут оно проходит благодаря правильным настройкам торрента. Так вот, вчера были опубликованы тесты спутникового интернета, сделанные пользователями с разных концов планеты. Нужно признать, что они удручают.

Методика состояла в замере скорости на протяжение месяца в разные периоды времени. Количество подобных замеров варьируется от 80 до 100. Первый пользователь Starlink проживает в Великобритании. Как видите, пиковые значения доходят до 100 Мбит/с, тогда как ниже 50 Мбит/с скорость не падала. Это весьма неплохие показатели, особенно на фоне других конкурентов типа Viasat и HughesNet, предлагающих скорость 20-25 Мбит/с. А вот житель штата Мэн констатирует, что время от времени заметны падения до 20 Мбит/с. Не совсем доволен житель Западного Орегона. Он купил терминал и перевёл на него не только домашнюю сеть, но и магазин (заправка или что-то подобное), но столкнулся с падениями скорости до 4 Мбит\с. При этом парень уверяет, что подобные скачки происходят постоянно, а использовать Starlink в коммерческих целях пока преждевременно. Ещё более расстроен новоиспечённый пользователь из городка Грасс-Валли в штате Калифорния. Он настроил программу таким образом, чтобы она проводила тесты каждые 15 минут. В результате выяснилось, что скорость падает до 1.23 Мбит/с, что происходит часто.

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Эксперты констатируют, что нужно просто немного подождать. Через несколько лет количество спутников возрастёт и проблемы исчезнет. Вот только играть в онлайн-игры, заниматься стримингом и смотреть видео в 4К в прямом эфире пользователи хотят уже сегодня.

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#илон маск #starlink
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