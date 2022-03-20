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Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
Британская спутниковая компания не сможет найти оператора для запуска спутников и будет объявлена банкротом. Очевидно, что в выигрыше от этого только один человек на планете, и это Илон Маск
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Очевидно, что Илон Маск станет первым, кто сможет предлагать глобальный спутниковый интернет в любой точке земного шара. Он уже вывел на орбиту столько объектов, что шансы догнать его выглядят крайне туманно. Туманно, но не безнадёжно. Так, планы по созданию спутниковой сети есть у Amazon, которая способна пробить себе дорогу за счёт огромных банковских счетов. Сомневаться в Безосе мы не будем, но есть ещё один конкурент, имеющий все шансы выйти на мировой рынок уже в 2023 году. Речь о компании OneWeb, которая одно время даже была признана банкротом, но после нашла партнёра в лице Роскосмоса. Идея была простая: русские ракеты – британские спутники. На самом деле всё было немного иначе, ведь договорённости были на правительственном уровне.

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Предполагалось, что Starlink будет официально запрещён на территории РФ, а вот OneWeb получит полную поддержку и будет предлагаться российским пользователям как надёжный и безопасный оператор. Неясно, о чём думали англичане, но у них явно были другие планы. Так, уже в конце февраля представители OneWeb отказались от сотрудничества с Россией в одностороннем порядке. Повторимся, что с точки зрения бизнеса не совсем ясно, на что они рассчитывали, ведь теперь британцам грозит банкротство. Для запусков новых спутников нужны ракеты. Китайцы свои не дадут. Илон Маск не будет брать на борт конкурентов, как и Amazon, хотя у Безоса хватает и своих проблем. Получается крайне любопытная ситуация, а спасти OneWeb могут только правительственные инвестиции.

На этот счёт глава Роскосмоса сделал любопытное заявление. Рогозин уверяет, что уже оплаченные запуски группировки OneWeb будут использованы для отправки российских спутников на орбиту. Якобы, это будет чуть ли не бесплатно, ну а поставлять ракеты для англичан больше никто не намерен. Напомним, конфликт между сторонами случился по причине отсутствия контроля за работой спутниковой сети OneWeb со стороны России. Получается, что осуществлять запуски Роскосмосу разрешат, а гарантии в неиспользовании этих спутников в военных целях не дают.

Кстати, вчера Рогозин констатировал, что космодром Куру, расположенный во Французской Гвиане, может быть закрыт окончательно и бесповоротно. По его словам, Европейское космическое агентство показало себя ненадёжным партнёром, а значит продолжать там запуски невозможно. К слову, это большая потеря как для РФ, так и для Европы. Всё дело в том, что Куру находится близко от экватора, что позволяет повысить эффективность запусков по сравнению с пусками с Байконура. Оказывается, вывести с Куру можно на 40% больше полезной нагрузки, а это ключевой фактор в современной космонавтике. А ведь есть ещё инвестиционные потери как со стороны Европы, так и РФ, поскольку космодром полностью рабочий и может выполнять пуски в постоянном режиме.

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P.S. В связи со всеми вышеперечисленными событиями можно не сомневаться, что где-то там сидит один Илон Маск и с улыбкой потирает руки. А почему нет? У Роскосмоса нет коммерческих заказов, а единственный европейский спутниковый оператор на грани смерти.

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