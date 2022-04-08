Узнать о том, кто этот счастливчик, не представляется возможным, а выведено было всего 50 монет

Несмотря на непрекращающиеся попытки американских властей взять криптовалюты под жёсткий контроль, они остаются анонимным, обслуживая интересы различных социальных групп и слоёв населения. Например, именно Биткоин считается основным инструментов для получения прибыли наркоторговцами по всему миру. Также цифровое золото легко использовать в качестве взяток и откатов, ведь никто кроме получателя и отправителя не знает, за какие услуги были получены виртуальные монеты. Если криптовалюты будут существовать через 5 лет, то основная часть транзакций будет проходить через централизованные протоколы. Это значит, что анонимность перестанет существовать, а идентификация начнёт осуществляться силами бирж, банков и других финансовых структур.

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Ну а пока царит полная анархия, некоторые люди активно пользуются анонимностью Биткиона. Как стало известно, вчера (7 апреля) один из первых держателей вывел лежавшие на его счету 50 монет. В данном случае ситуация настолько неординарная, что даже подсчитать теоретическую выгоду крайне сложно. Всё дело в том, что в 2019 году не существовало торговли Биткоинами. Мало того, энтузиасты раздавали сотни монет за выполнение тех или иных рекламных задач, а также за просмотр страниц и многое другое. Именно поэтому назвать владельца этих денег инвестором не поворачивается язык.

Возвращаясь к заработанной сумме: в 2010 году можно было торговать Биткоинами. На тот момент цена одной монеты равнялась 0.0025 доллара, а вчера неизвестный держатель получили за 50 монет 2.1 миллиона долларов. Несложно подсчитать, что даже если этот неизвестный герой свои монеты купил, то ему удалось увеличить начальный капитал в 16 800 000 раз. Считаем: 2 100 000/0.0025х50.

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Эксперты предполагают, что подобные случаи будут появляться всё чаще, поскольку криптографические механизмы совершенствуются. Например, владелец этих монет потерял доступ к кошельку поскольку забыл пароль. Если раньше он вынужден был молча страдать, то сегодня существуют специальные сервисы, занимающиеся восстановлением паролей. Обычно дело доверяют обычному перебору комбинаций, но умный алгоритм работает иначе. Пользователь пытается вспомнить наиболее важные для него даты, дни рождения и другие события, которые он мог использовать во время создания пароля. После этого информация загружается в ИИ, что позволяет в сотни и даже тысячи раз ускорить подбор секретной комбинации. Нужно учитывать, что многие в те далёкие годы ставили случайные пароли, поэтому если и получат доступ к своим монетам, то очень нескоро, а вот у тех, кто использовал имена родственников и значимые даты есть шанс.