Смогла ли Intel выпустить действительно самый быстрый процессор, или Ryzen 9 5950X до сих пор остаётся более производительным? Давайте разбираться

Предполагалось, что флагманский Core i9-12900K не только выведет Intel из долговременного застоя, но и положит на лопатки Ryzen 9 5950X. Собственно, в синтетических тестах, всё так и произошло. Самый быстрый процессор на архитектуре Alder Lake-S демонстрировал невероятные показатели как в однопотоке, так и в многопоточных тестах. Казалось, что шансов у главного детища Лизы Су нет, вот только в реальных задачах Ryzen 9 5950X почему-то оказался быстрее, а в играх вообще устроил синим настоящую диверсию.

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Вышло так, что вместе с быстрой памятью (например, DDR4-4000 и выше) Ryzen 9 5950X легко обходил Core i9-12900K с такой же оперативной памятью и только в случае, если синий флагман работал на DDR5-5200, немного уступал в играх. Но даже здесь преимущество было не таким очевидным, ведь многое зависело от разрешения дисплея и игры. Ну а в результате фанаты начали с новой силой доказывать друг другу, где тесты правильные, и кто вообще выпускает самые быстрые процессоры на планете. В какой-то момент Intel решила, что миру нужен новый герой, а вчера в продажу поступил сепурфлагман лимитированной версии Core i9-12900KS. Первые покупатели не смогли купить его даже за 1000 долларов, хотя кое-кому всё же удалось урвать новинку. Сегодня мы рассмотрим тесты скоростного камня Intel против не менее амбициозного, но уже старенького Ryzen 9 5950X. Тесты проведены командой Testing Games, а в качестве видеокарты выбрана GeForce RTX 3090 Ti.

Как видите, у нас полная и безоговорочная победа Core i9-12900KS. Нет ни одной игры, где Ryzen 9 5950X мог бы обойти новинку. Результаты прозрачны, а значит самое время вручить Intel медаль, хотя не всё так и просто. Дело в том, что Core i9-12900KS требует дорогостоящую материнскую плату за те же 1000 долларов, тогда как Ryzen 9 5950X заведётся на самой простой плате за 100 долларов, а ведь есть ещё и разница в стоимости оперативной памяти. Таким образом можно констатировать, что сборка на Core i9-12900KS обойдётся вам намного дороже, чем на Ryzen 9 5950X.

Но и это ещё не всё, ведь тесты проводились в разрешении 1080р, тогда как и процессоры и видеокарта должны играть в самой тяжёлой весовой категории. Очевидно, что Intel смогла выпустить самый быстрый настольный процессор, вот только случилось это спустя полтора года после выхода Ryzen 9 5950X, что кажется не таким уж и прорывом. Особенно всё становится печально на фоне того, что уже осенью мы увидим новое поколение на базе архитектуры Zen 4. Ожидается огромный скачок в производительности как за счёт архитектурных изменений, так и благодаря переходу на 5-нм техпроцесс. Именно поэтому можно смело сказать, что Core i9-12900KS не станет самым быстрым настольным процессором 2022 года. Вообще ему уготовлена другая роль, ведь многие энтузиасты захотят побаловать себя уникальным камнем, который выходит небольшим тиражом, а значит это отличный повод заработать немного денег.

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