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РФ избежала технического дефолта в апреле – следующий шаг за правительством США
Угроза технического дефолта для РФ сохраняется несмотря на своевременные выплаты по евробондам
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Большинство стран, находящихся под санкционным давлением, предпочитает отказаться от своих обязательств перед иностранными инвесторами. Это позволяет сохранить огромные суммы денег, которые будут работать на внутреннюю экономику, смягчая внешний удар. Россия на этот счёт имеет принципиальную позицию. Так, было объявлено, что все обязательства по государственному долгу будут выплачиваться в полной мере. 16 марта РФ уже оказалась на грани дефолта, поскольку не могла перевести держателям государственного долга 117 миллионов долларов. Сторонний наблюдатель скажет, что для России это мелочь и будет прав, но с оговорками.

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Всё дело в том, что США и страны ЕС заблокировали около 300 миллиардов долларов, которые принадлежали России. В связи с этим были сильно ограничены переводы по суверенному долгу, но до 4 апреля оставалась небольшая лазейка, которой и воспользовались 16 марта. Поскольку американское правительство решило перекрыть доступ к выплатам госдолга из денег, находящихся на замороженных счетах, то исполнение обязательств по бондам столкнулось с некоторыми сложностями. На самом деле всё намного сложнее, чем кажется, ведь налицо явная попытка спровоцировать дефолт российской экономики.

Эксперты констатируют, что российский рубль перестал находиться в зоне контроля западных санкций и сегодня относительно стабилен. Это сильно напрягает американских политиков и приводит в бешенство Байдена. Что же, поскольку выплачивать суверенный долг в долларах нельзя, то Минфин принял решение исполнить обязательства по бондам в рублях. Так, 4 апреля произошло погашение еврооблигаций Россия-2022 (за номером 12840060V) и Россия-2042 (за номером 12840061V) на сумму 649.2 миллиона долларов. Вначале была попытка совершить перевод в иностранной валюте, находящейся на заблокированных счетах, но западный банк отверг подобную схему, в результате все деньги прошли в рублях по курсу Центробанка на 4 апреля.

Одновременно с этим представители ведомства пояснили, что в будущем выплаты резидентам стран, входящих в список недружественных, будут выплачиваться только в рублях. В случае, если США вернёт доступ к валютным счетам РФ, решение может быть пересмотрено. В настоящее время идут дискуссии о том, имела ли право Россия расплачиваться с кредиторами в рублях. Всё дело в том, что в договоре в качестве валюты указаны доллары США, а значит формально происходящее можно считать нарушением соглашений, что приведёт к более серьёзным последствиям.

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Рейтинговое агентство Fitch в этом вопросе неумолимо, заявляя, что если Россия не сделает перевод в долларах, то уже через 30 дней страну ждёт технический дефолт. Российские эксперты советуют не сильно переживать по этому поводу, ведь технический дефолт не принесёт ничего нового, поскольку большая часть прописанных там ограничений уже введена в виде санкций. Ну а о том, как всё будет на самом деле, нам придётся узнать самостоятельно, ведь технический дефолт может случиться уже в начале мая.

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