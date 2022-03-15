Всё плохое, что могло случиться, уже произошло. По крайней мере так полагают эксперты

Уже завтра Россия должна выполнить обязательства перед иностранными держателями государственных облигаций на сумму в 117.2 миллиона долларов. Сроки полного погашения датированы 2023 и 2043 годами, но проблема стоит как никогда остро. Всё дело в том, что половина всех золотовалютных резервов – 300 миллиардов долларов располагалась в иностранных банках и структурах. Все деньги автоматически были заблокированы, а США верят, что таким образом положат экономику РФ на лопатки. Эксперты отмечают, что это маловероятно, а вот проблемы с госдолгом могут быть.

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Первым шагом, направленный на улучшение положения РФ, стал указ президента, позволяющий выплачивать госдолг в рублях. Так, если речь идёт о стране, которая не присоединилась к санкциям, то кредиторы получат рубли по курсу Центробанка или доллары, но только в случае особых обстоятельств и наличия специально разрешения. А вот тем, кто присоединился к санкциям, рассчитывать придётся только на рубли. Пока западные инвесторы помалкивают, ожидая более конкретных действий, но многие из них полагают, что уже 16 марта может быть объявлен технический дефолт по суверенному долгу.

Международные рейтинговые агентства нагнетают обстановку, а рейтинг РФ снизился до преддефолтного. Что любопытно, американские специалисты из Fitch и вовсе утверждают, что дефолт неизбежен. И здесь есть несколько проблем. Так, выплачивать указанные выше 117 миллионов долларов можно исключительно в американской валюте, поскольку именно так написано в контракте, который подписывал Банк России. При любой попытке вернуть деньги в рублях – для РФ сразу будет объявлен технический дефолт. При этом у страны будет ещё месяц на выплаты. Если этого не случится, то можно будет говорить о второй стадии – кросс-дефолте. Это позволит всем держателям ценных бумаг потребовать вернуть деньги, а там немалые 40 миллиардов долларов.

Ещё совсем недавно такая сумма была для российской экономики несущественной, но в условиях заморозки половины золотовалютных активов, приходится думать о завтрашнем дне. Вообще выход есть и он находится в рамках лицензии Минфина США OFAC, которое разрешило до 25 мая проводить транзакции по ценным бумагам попавшим под санкции банкам РФ. В обычной ситуации договориться сторонам не составило бы труда, но в текущем положении, когда в дело вступила политика, всё будет гораздо сложнее.

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А вообще эксперты уверяют, что всё не так уж и плохо. Дефолт блокирует инвестиции из вне. Но они и так прекращены, а ждать разблокировки госдолга не приходится. С высокой вероятностью западные демократические страны просто присвоят деньги себе, как они уже много раз делали с другими попавшими под санкции государствами. Что до последствий для рубля, то девальвация его уже случилась. Есть все основания полагать, что хуже уже не будет, ведь в Центробанке достаточно механизмов для стабилизации. Аналитики полагают, что восстановление экономики будет трудным, поскольку жить под санкциями крайне сложно. Несмотря на это нужно помнить, что политическая конъюнктура меняется. Всё больше стран задумываются об отказе от американского доллара. Впереди тёплое лето, которое даст экономике ЕС некоторую передышку, а вот уже осенью там столкнутся не только с дорожающим газом и нефтью, но и продовольственным кризисом. Источник.