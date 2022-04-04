Изучаем мнение специалистов Forbes относительно дальнейшего укрепления курса рубля

За последние десятилетия российская экономика пережила несколько кризисов, каждый из которых сопровождался шоковой терапией со стороны США. Вводились санкции, искусственные ограничения и многие другие сдерживающие факторы, которые ослабляли экономику за счёт постоянных встрясок. Вспомните как обвалился курс рубля в 2008 году, а после сюрпризы от западных партнёров в 2014. А теперь посмотрите на доллар США, который прекрасно себя всё это время чувствовал, продолжая выполнять роль главной международной резервной валюты несмотря на то, что Америка имеет 30 триллионов безвозвратного долга.

реклама

Глупо думать, что это касается только банков, ведь резкое падение уровня жизни в 2008 и 2014 годах наблюдалось по всей стране. В феврале 2022 года ребята из Белого дома решили ещё раз пройтись по уже проторённой дорожке, обвалив курс рубля в несколько раз. Поскольку решимости там было достаточно, то уже в первые дни после начала спецоперации национальная валюта РФ рухнула до 150 рублей за 1 доллар. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь в это же время были введены жёсткие ограничения на внутреннем рынке, что создало параллельный курс на Мосбирже. Получается, что западные партнёры изо всех сил валили курс вниз на форексе, а в РФ удерживали его на отметке в 121 рубль.

Судя по всему, к подобным действия готовились, поэтому западные компании провалили обрушение курса рубля. Сегодня многие говорят о мощи российской экономики, выстоявшей под санкциями, но эксперты Forbes констатируют, что иностранные продавцы рубля не рассчитали своих сил. Пытаясь обрушить курс рубля, в первые дни они слили все находящиеся у них деньги, фактически потеряв половину суммы. Очевидно, что этих ребят такие проблемы не волновали, вот только получать российские рубли было негде, возник дефицит, а в итоге решение Центробанка по ограничению вывода валюты за рубеж дало свои плоды.

В результате внешний и внутренний курсы достигли единства, а эксперты уверены, что какое-то время ни политические проблемы, ни внешние факторы не будут оказывать влияние на стоимость национальной валюты. Поскольку главным и единственным фактором теперь остаются валютные поступления, то на какое-то время наступит тишина. Несколько дней назад вступили новые правила расчёта за газ. Как вы знаете, теперь западные потребители будут открывать счета в российском банке в рублях. В том же банке нужно будет купить национальную валюту, а после перевода соответствующей суммы в долларах или рублях получить причитающийся газ. Схема прозрачна, но является компромиссной.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Получается, что платить напрямую в рублях не нужно, но есть ключевой нюанс: теперь деньги будут вначале поступать в российский банк, а значит заморозить на западе ничего не смогут. После получения обновлённой схемы против выступила только одна страна. Так, Литва отказалась от российского газа, мотивируя это тем, что будет перерабатывать СПГ. Все остальные помалкивают, а значит можно сделать вывод, что никто не станет возражать. Ну а сам факт, что в 2022 году РФ заработает на продаже нефти и газа 321 миллиард долларов, говорит о многом.