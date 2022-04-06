Что нужно делать, чтобы не попасться на удочку мошенников на Авито? Давайте разбираться

Время от времени мы публикуем сравнительные тесты видеокарт. Часто, одна из них принадлежит к новому поколению, тогда как другая относится к флагманам или середнякам пятилетней давности. Вообще истории бывают всякие, но каждый раз мы призываем вас относиться к покупке старых видеокарт на вторичном рынке внимательно. Даже если всё пройдёт хорошо, то на вашей новой карточке могли майнить Эфир, что явно не добавит ей долгих лет жизни. В некоторых случаях продавец и вовсе мог прогреть графический чип, а иногда перед вами самые настоящие мошенники. И вот именно об этой группе людей мы сегодня и поговорим.

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На канале компьютерного мастера VIK-off появился ролик, где сам блогер подробно остановился на нескольких неприятных случаях, случившихся с ним в последнее время. Итак, совсем недавно клиент принёс на ремонт видеокарту Radeon RX 6700 XT. К своему сожалению, мастер был вынужден констатировать, что придётся заменить графический чип, поскольку других вариантов оживить видеокарту просто нет. Клиент на это не пошёл, вот только спустя несколько недель в поле зрения блогера снова появилась эта же видеокарта. Как оказалась, бывший владелец выставил её на Авито, где продал под видом рабочей. Неудачливый покупатель обратился за помощью к одному из знакомых VIK-off, а там удалось сверить серийные номера. Случай неприятный, но весьма показательный. Здесь владелец видеокарты решил, что ему не хочется терять деньги, обманув незадачливого геймера при помощи доставки через Авито. Получается, что деньги переведены, видеокарта получена, но проверить её удалось только после факта транзакции, а вернуть ничего не выйдет.

Также блогер рассказал о том, что время от времени распродаёт нерабочие видеокарты по низким ценам на Авито. Он заранее предупреждает о том, что карты поднять не получилось, поэтому предлагает их на запчасти. Обычно на реализацию поступают сразу 10 карточек, одна из которых недавно вернулась обратно. Новый владелец жаловался на то, что приобрёл её через доставку Авито как полностью рабочую. Получается, что купивший у блогера сразу 10 поломанных карт с целью оживить часть из них, просто распродал всё не разбирающимся пользователям.

Ну а третий случай оказался с хорошим концом. Так, к VIK-off пришёл клиент с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti. Он также купил её через доставку Авито, но заранее знал, что она не работает. Старый владелец уверял, что у него нет времени её чинить, поэтому он даже не стал её разбирать, и продаёт как есть. Блогер выяснил, что карта вскрывалась, обнаружив взломанную пломбу. На первый взгляд сгорел графический чип, из-за чего старый владелец так спешно от карты избавился. К счастью, при тщательном изучении там оказалась незначительная проблема, а в результате купивший заведомо сгоревшую карту получил её с двухкратной выгодой.

Очень надеемся, что вы поняли суть нашего посыла, ведь нужно тщательно проверять бывшую в употреблении видеокарту. Обязательно протестируйте её на компьютере с использованием нескольких программ. Это также значит, что покупать видеокарту через доставку крайне опасно. Никогда никому не доверяйте, ведь мошенники скупают сгоревшие карты и реализуют их под видом новых.

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