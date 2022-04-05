Ryzen 5 5500 vs Core i5-11400F vs Ryzen 5 5600 vs Core i5 12400F. Кто окажется быстрее? Давайте разбираться

Сегодня мы уже писали о появлении двух новых процессоров AMD. Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 припозднились ровно на год, поэтому вызывают смешанные эмоции. Прежде всего нужно понимать, что красные скинули цены на предыдущее поколение только спустя полтора года после выхода, поэтому мы сегодня видим, как откровенно бюджетный камень Ryzen 5 5500 нам пытаются продать за 159 долларов. Было бы вполне нормально, если бы он получил хотя бы встроенный графический чип, но здесь у нас голый процессор, которому потребуется ещё и отдельная видеокарта. Поскольку он будет конкурировать с Core i3-12100F, то всё это кажется странным, ведь последний стоит дешевле 100 долларов.

реклама

Точно также не совсем ясно, кому предназначается Ryzen 5 5600. Если вы собираете новый компьютер, то с целью экономии можно взять Core i5-12400, что будет даже дешевле. Получается, что оба процессора могут заинтересовать потенциального покупателя только в том случае, если у него трудится сильно устаревший Ryzen 5 1600. Неясно, насколько таких людей много, а значит пока предсказать успешность новинок сложно. Но одно дело высокие продажи, а другое – производительность. Покупатели далеко не всегда способны сделать правильный выбор, поэтому мы спешим рассказать вам о том, насколько оба камня хорошо себя чувствуют в играх.

В качестве соперников были выбраны Core i5-11400F и Core i5-12400F, а всё это работало на видеокарте GeForce RTX 3080. Тесты проведены командой TheSpyHood. Обычно мы составляем по итогам таблицу, но сегодня так много цифр, что мы решили сделать несколько понятных скриншотов, а выводы написать исходя из очевидных результатов. Отметим, что тестирование проводилось в разрешении 1080р и 2К, но мы остановились на последнем. В то же время нужно понять, что само тестирование нельзя назвать идеальным, ведь у подавляющего большинства владельцев подобных процессоров стоят видеокарты класса GeForce GTX 1060. С высокой долей вероятности такие графические чипы не способны полностью раскрыть потенциал новых процессоров, поэтому в реальности разница между участниками будет минимальной.

И всё же, мы бы крайне не рекомендовали вам покупать Ryzen 5 5500. Перед нами сильно урезанный камень, который умудрился с треском проиграть Core i5-11400F, а ведь последний недавно продавался за 90 долларов даже в российских магазинах. Что до Ryzen 5 5600, то он лишь немного отстаёт от Core i5-12400F, вот только это не комплимент, ведь разница между двумя процессорами в деньгах явно не в пользу Ryzen 5 5600. Получается, что, купив процессор за 199 долларов (а даже в Европе он будет не дешевле 230 долларов), вы получаете эдакого гостя из далёкого прошлого. Возможно, AMD стоило бы умерить свои аппетиты, но Лизу Су понесло, поскольку сегодня для неё важнее всего не пользовательский опыт, а маржа.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке



