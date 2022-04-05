Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 продемонстрировали провальные результаты в игровых тестах SH
Ryzen 5 5500 vs Core i5-11400F vs Ryzen 5 5600 vs Core i5 12400F. Кто окажется быстрее? Давайте разбираться
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Сегодня мы уже писали о появлении двух новых процессоров AMD. Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 припозднились ровно на год, поэтому вызывают смешанные эмоции. Прежде всего нужно понимать, что красные скинули цены на предыдущее поколение только спустя полтора года после выхода, поэтому мы сегодня видим, как откровенно бюджетный камень Ryzen 5 5500 нам пытаются продать за 159 долларов. Было бы вполне нормально, если бы он получил хотя бы встроенный графический чип, но здесь у нас голый процессор, которому потребуется ещё и отдельная видеокарта. Поскольку он будет конкурировать с Core i3-12100F, то всё это кажется странным, ведь последний стоит дешевле 100 долларов.

реклама

Точно также не совсем ясно, кому предназначается Ryzen 5 5600. Если вы собираете новый компьютер, то с целью экономии можно взять Core i5-12400, что будет даже дешевле. Получается, что оба процессора могут заинтересовать потенциального покупателя только в том случае, если у него трудится сильно устаревший Ryzen 5 1600. Неясно, насколько таких людей много, а значит пока предсказать успешность новинок сложно. Но одно дело высокие продажи, а другое – производительность. Покупатели далеко не всегда способны сделать правильный выбор, поэтому мы спешим рассказать вам о том, насколько оба камня хорошо себя чувствуют в играх.

В качестве соперников были выбраны Core i5-11400F и Core i5-12400F, а всё это работало на видеокарте GeForce RTX 3080. Тесты проведены командой TheSpyHood. Обычно мы составляем по итогам таблицу, но сегодня так много цифр, что мы решили сделать несколько понятных скриншотов, а выводы написать исходя из очевидных результатов. Отметим, что тестирование проводилось в разрешении 1080р и 2К, но мы остановились на последнем. В то же время нужно понять, что само тестирование нельзя назвать идеальным, ведь у подавляющего большинства владельцев подобных процессоров стоят видеокарты класса GeForce GTX 1060. С высокой долей вероятности такие графические чипы не способны полностью раскрыть потенциал новых процессоров, поэтому в реальности разница между участниками будет минимальной.

И всё же, мы бы крайне не рекомендовали вам покупать Ryzen 5 5500. Перед нами сильно урезанный камень, который умудрился с треском проиграть Core i5-11400F, а ведь последний недавно продавался за 90 долларов даже в российских магазинах. Что до Ryzen 5 5600, то он лишь немного отстаёт от Core i5-12400F, вот только это не комплимент, ведь разница между двумя процессорами в деньгах явно не в пользу Ryzen 5 5600. Получается, что, купив процессор за 199 долларов (а даже в Европе он будет не дешевле 230 долларов), вы получаете эдакого гостя из далёкого прошлого. Возможно, AMD стоило бы умерить свои аппетиты, но Лизу Су понесло, поскольку сегодня для неё важнее всего не пользовательский опыт, а маржа.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #тесты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За исключением одной модели, все совместимые с сокетом AMD AM4 кулеры Noctua поддерживают AM5
Среди процессоров AMD Ryzen 5 5600 встречаются варианты на старом степпинге B0
AMD подтвердила проблему графических драйверов, разгоняющих процессоры Ryzen без спроса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
171
78 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 за апрель 2022 года
5
Илон Маск прибрал к рукам 9,2% акций Twitter
1
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
20
World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
12
Российский рынок ПО может быть окончательно потерян для американских компаний – Cnews
10
В российский топ приложений вырвалась соц. сеть Fiesta: интерфейс может показаться знакомым
5
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
35
Применение DDR5 в ноутбуках позволило AMD поднять производительность графики и снизить энергопотребление
7
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT со скидками до 100 000 рублей
17
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
92
Redmi 9T вопреки стратегии обновления может получить MIUI13 на базе Android 12
2
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
23
Процессоры AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 сравнили в играх с Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
8
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
36
Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
6
Tele2 будет переименован - шведы не хотят продлевать лицензию на бренд
17
Wargaming уходит с российского рынка: World of Tanks может потерять обновления
5
Цены на видеокарты падают в российских магазинах
32
«Команда в трансе»: сотрудники минского офиса Wargaming узнали о его грядущем закрытии только сегодня
14

Популярные статьи

Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
65
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
9
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
26
Call of Duty 2: проверка временем
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1

Сейчас обсуждают

vOvUA
23:27
После массового обмана абонентов со "старым" оборудованием - болт им, а не поддержку!
«Триколор» захотел получить государственную поддержку
denius4
23:23
Все нормально))) Надо админам рубрику завести отдельную,чтобы долго не искать: "адская дурь" и свалить всю эту дурь туда.Можно даже раз в месяц голосование сделать "дурь месяца."
Airbnb ушёл из РФ громко хлопнув дверью, присвоив себе деньги обычных пользователей
darses
23:20
А кто то в этот кусок старого говна еще играет ?
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
Me4tatelI&gt;
23:17
сколько стоит поехать туда и обратно в дубай?) плюс чтобы там что то купить надо иметь деньги а за рубли они не продадут)) а как оплатить картой? visa и mastercard не пашут
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
star5
23:15
Игра более чем нормальная, и сетевой режим просто отличный, единственная проблема сетевого режима, я очень часто играл в меньшинстве. Ubisoft нужно было развивать игру, рейды менять, добавлять новые ...
Ubisoft сворачивает контентную поддержку провальной Ghost Recon Breakpoint
Rey.B.
23:14
Капитализм по Адаму Смиту функционален, когда олигархи сидят дома и вкладываются в развитие своих стран. Давно так это описано... В 18 веке исчо! - Не согласны с Адамом Смитом? Ну так получите... Рын...
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
denius4
23:06
Есть у меня немолодой знакомый,который с завидным упорством каждые пол года тельце меняет,дожился до устройства в 600$.Само по себе перерасло в спортивный интерес... Он с него только звонит,как с кноп...
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Me4tatelI&gt;
23:06
зелотовщина оправдывает существование подобных сайтов в нете)) ты совсем стыд потерял? к чему первые два абзаца про "справедливость пиндосии"?
Спецслужбы США и Германии остановили работу самого крупного русскоязычного сайта в даркнете
Me4tatelI&gt;
23:02
новости редакции более по тематике а зелотовщина все не прекращает свое дело...
Airbnb ушёл из РФ громко хлопнув дверью, присвоив себе деньги обычных пользователей
Иллидан Тёмноэльфийский
23:00
А афтар знает различия между дрм и api?
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем