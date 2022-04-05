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Какими получились новые бюджетные процессоры AMD. Давайте разбираться
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После выхода успешных процессоров AMD на архитектуре Zen 3 в 2020 году, многим казалось, что через несколько месяцев последует продолжение, которое не просто положит конец правлению Intel, но и окончательно разобьёт позиции синих на мировом рынке. Увы, но вместо постепенного снижения цен, мы увидели подорожание, а Лиза Су заговорила о рекордных продажах. Немного позднее она и вовсе сообщила о новом курсе, когда количество отгружённой продукции остаются важным, но не ключевом фактором, а все ставки делаются на увеличение маржи с отдельно взятого камня. Это случилось во второй половине 2021 года, когда стало ясно, что никакой победы над Intel не будет. Уже неважно, в чём была причина таких действий. Кто-то из экспертов уверяет, что всё дело в дефиците полупроводников. Якобы у AMD просто не было выбора. Возможно, они правы, но тот факт, что Лиза Су не смогла воспользоваться слабостью конкурента и самой удачной за десятки лет серий процессоров, уже не вызывает сомнений.

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В конце 2021 года на рынок пришли флагманы Intel Alder Lake. Они никак не повлияли на сложившуюся ситуацию, поскольку подобные камни чаще расходятся небольшими тиражами, а в данном случае ещё и требуют новую материнскую плату и желательно оперативную память DDR5, которая также стоила в разы дороже обычной. Но в начале 2022 года в продажу поступили бюджетные процессоры Intel, которые были намного дешевле и предлагали сравнимую производительность. Первым делом красные объявили о снижении цен на всю линейку, а теперь готовы ударить по позициям синих несколькими недорогими камнями. И вот здесь нас интересует вопрос: а не поздно для таких решений?

Многие наши читатели ждали Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 в первой половине 2021 года. Что же, спустя год у вас появится возможность купить один из подобных процессоров. Сколько всё это будет стоить в российских магазинах, мы пока сказать не готовы, а вот рекомендованная цена в США для первого равняется 199 долларов, а для второго 159 долларов. Посмотрите на таблицу выше, где можно сравнить ценники с прямыми конкурентами. Как видите, Core i5-12400 стоит на несколько долларов дешевле, а вот версия с отключённой интегрированной графикой (Core i5-12400F) намного выгоднее Ryzen 5 5600. Точно такая же ситуация и с Core i3-12100, ведь именно на противостояние с последним нацелен Ryzen 5 5500. Только представьте, что за 97 долларов житель США может себе позволить Core i3-12100F, тогда как аналог от AMD стоит на 60 долларов дороже.

Но всё это теория, поэтому рассмотрим свежие тесты от ребят из Tomshardware. По ссылке вы можете изучить отдельные бенчмарки, где есть и многопоток и однопоток, мы же сосредоточимся на играх, поскольку именно они интересуют большую часть наших читателей. Использовалась видеокарта GeForce RTX 3090 и разрешение 2К. Как видите, Ryzen 5 5600 действительно хорош. Он способен на равных конкурировать со старшей версией, а также идёт вровень с Core i5-12400. Не забывайте, что у Intel есть более дешёвая версия без графического чипа, поэтому сборка нового компьютера на AMD будет дороже.

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Что до Ryzen 5 5500, то и он достойно выступил против Core i3-12100, если бы мы не знали, что версия Core i3-12100F стоит 97 долларов против 159 на Ryzen 5 5500. Из всего этого можно сделать несколько выводов. Первое, бюджетные процессоры AMD сильно припозднились и стоят на 30-50 долларов дороже, чем прямые конкуренты. Второе, всё не так уж плохо, ведь платформа АМ4 всё ещё жива, материнские платы выпускаются, а у многих есть компьютеры на базе старых процессоров Ryzen 1000-й и 2000-й серий. Именно для этих людей и предназначены бюджетные камни, ведь путём покупки одного лишь процессора можно ощутимо увеличить производительность компьютера, в то время как Core i5-12400F так не умеет.

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#процессоры #тесты #ryzen 5 5500 #ryzen 5 5600
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