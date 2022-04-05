Ищем решение непростой проблемы

Многие пользователи предпочитают купить компьютер, поставить операционную систему, всё настроить и больше никогда ничего не менять. Кто-то может себе позволить ручной разгон, когда приходится тратиться на дорогостоящие процессоры и материнские платы, тогда как другие ограничиваются более бюджетной продукцией. Для владельцев продукции AMD разгон никогда не был запретной темой, поскольку даже бюджетные матерински платы позволяют экспериментировать. Часто это воспринимается с положительной стороны, хотя в большинстве случаев выжать даже 10% из какого-нибудь Ryzen 5 3600 практически нереалистично. Но дело даже не в этом. Представьте себе, что вы долго и кропотливо подбирали настройки, копались в специализированных программах, получив максимально возможный прирост скорости, но всё это вдруг начинает сбоить, а процессор сильно греться и скидывать тактовые частоты.

реклама

Как сообщают представители Igor's Lab, всё это не шутка, ведь начиная с версии популярного программного обеспечения Adrenalin версии 22.3.1 (и новее) появилась неприятная ошибка. Проблема в том, что после попытки немного разогнать видеокарту, в некоторых случаях система начинает автоматически увеличивать тактовые частоты на процессоре. Происходит это только в том случае, когда процессор Ryzen соседствует с видеокартой Radeon, а ошибка замечена в модуле AMD Ryzen Master. Это значит, если у вас установлен процессор Intel, то можно ни о чём не волноваться, ведь в этом случае никаких изменений не будет.

Ну а любителям продукции красной команды приходится туго. Так, непредвиденный сбор в программном обеспечении Ryzen Master приводит к тому, что утилита начинает самостоятельно влиять на настройки CPU PBO и Precision Boost. Происходит это в том случае, если вы в ручном режиме меняете профиль на своей видеокарте. Например, с энергосберегающего режима переходите в игровой или на заводской разгон (Silent, Game, OC). В обычных условиях повышается тактовая частота графического чипа, что приводит к увеличению скорости вращения кулера на видеокарте, но в ПО Adrenalin 22.3.1 у вас начнёт повышаться тактовая частота процессора.

Это значит, что утилита каким-то образом получает доступ к установленным в BIOS параметрам. Пока о случаях выхода их строя комплектующих не сообщалось, поскольку материнские платы всё же обладают встроенной защитой, но оказать негативное воздействие на систему это может. Если вас волнует эта проблема, то есть несколько решений. Можно просто удалить Ryzen Master из программного обеспечения Adrenalin, можно и вовсе не обновляться до самой последней версии подобного ПО, либо перейти на Reddit, где есть подробное описание и последовательность действий.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Вообще можно выбрать одну из настроек видеокарты и больше её не менять, но в таком случае убедитесь, что процессор не скинул выбранные вами тактовые частоты. Скорее всего, уже скоро ошибка будет исправлена в более новой версии ПО Adrenalin.